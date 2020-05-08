Путин и Меркель обсудили память о войне и борьбу с коронавирусом

Ангела Меркель (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обменялись по телефону поздравлениями по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны, сообщается на сайте Кремля.

В ходе разговора была «акцентирована важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет», говорится в сообщении.

Лидеры двух стран согласились, что для Германии и России дата окончания Второй мировой войны имеет особое, символическое значение. Во время разговора политики выразили уверенность, что в обеих странах не забудут о немецких патриотах, которые боролись с нацистским режимом.

Кроме того, главы государств обсудили по телефону пандемию коронавируса. Путин и Меркель договорились оказывать взаимную помощь и продолжать тесное сотрудничество в борьбе с распространением инфекции.