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Путин и Меркель обсудили память о войне и борьбу с коронавирусом

Ангела Меркель
Ангела Меркель (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обменялись по телефону поздравлениями по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны, сообщается на сайте Кремля.

В ходе разговора была «акцентирована важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет», говорится в сообщении.

Лидеры двух стран согласились, что для Германии и России дата окончания Второй мировой войны имеет особое, символическое значение. Во время разговора политики выразили уверенность, что в обеих странах не забудут о немецких патриотах, которые боролись с нацистским режимом.

Абэ поздравил Путина с 75-летием Победы
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Синдзо Абэ

Кроме того, главы государств обсудили по телефону пандемию коронавируса. Путин и Меркель договорились оказывать взаимную помощь и продолжать тесное сотрудничество в борьбе с распространением инфекции.

По итогам разговора политические лидеры констатировали, что их государства являются партнерами в решении многих актуальных международных проблем. Главы стран подтвердили намерение выстраивать дальнейшие двусторонние отношения в конструктивном ключе.

Накануне премьер-министр Японии Синдзо Абэ поздравил Путина с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Политики также обсудили пандемию и подтвердили планы по расширению сотрудничества в области здравоохранения.

Теги: Владимир Путин, Ангела Меркель, Германия, Вторая мировая война
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