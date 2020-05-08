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Путин и Джонсон выразили готовность наладить диалог между странами

Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: John Bond / Getty Images)

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поговорили по телефону и выразили взаимную готовность к налаживанию российско-британских отношений. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«С обеих сторон выражена готовность к налаживанию диалога и взаимодействия по вопросам, стоящим на повестке дня российско-британских отношений, а также в решении актуальных международных проблем», — говорится в сообщении.

Они также поздравили друг друга с 75-й годовщиной Победы над нацизмом. Путин заверил, что Россия не забудет подвиг британских моряков, благодаря которому советская армия получала необходимое вооружение для войны. Джонсон, в свою очередь, отметил решающий вклад СССР в достижении Победы.

Российский лидер и британский премьер-министр подчеркнули, что боевое содружество СССР и Великобритании в годы Второй мировой войны напоминает о важности совместных усилий в борьбе с современными угрозами, включая пандемию коронавирусной инфекции.

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В начале апреля у Бориса Джонсона диагностировали COVID-19 и доставили в больницу. Он провел в медучреждении неделю, в том числе несколько дней в отделении интенсивной терапии. Его выписали 12 апреля. 

После госпитализации Джонсона Путин направил политику телеграмму, пожелав ему скорейшего выздоровления и выразив свою поддержку. 

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Источник: JHU
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Теги: Владимир Путин, Борис Джонсон, диалог, двусторонние отношения, Россия ..., Великобритания
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