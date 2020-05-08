Путин выступил с обращением к народу Австрии по местному телевидению

В своем обращении президент напомнил, что победа над нацистами «открыла путь и к возрождению независимой, динамично развивающейся, демократической Австрии», за освобождение которой отдали свои жизни более 26 тыс. советских солдат

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru )

Президент России Владимир Путин выступил по австрийскому телеканалу ORF2, поздравив народ Австрии с 75-летием освобождения страны от нацизма.

В своем обращении Путин напомнил, что победа над нацистами «открыла путь и к возрождению независимой, динамично развивающейся, демократической Австрии», за освобождение которой отдали свои жизни более 26 тыс. советских солдат.

«Они ничего не пожалели ради того, чтобы мы, их потомки, не знали трагедии войны. И мы сегодня тоже должны сделать все, чтобы никто и никогда не посмел ее вновь развязать. В этом наша общая ответственность перед будущими поколениями», — сказал, обращаясь к народу Австрии, Путин (цитата по сообщению пресс-службы Кремля).

Президент России поблагодарил власти и жителей Австрии за бережное отношение к захоронениям погибших советских солдат, а федерального канцлера Себастьяна Курца — еще и за предложение обратиться к австрийскому народу в честь 75-летия Победы над нацизмом.