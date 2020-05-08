Синоптики сообщили о сложных для авиации метеоусловиях 9 мая

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Во время авиапарада 9 мая в столице ожидаются сложные метеоусловия, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Метеоусловия на воздушный Парад Победы на грани фола», — сказал синоптик. В районе 10:00 ожидается облачная погода. Видимость составит 6–10 км, при дожде — 4–6 км.

«Ожидается 7–10 баллов слоисто-кучевой с нижней границей облачности 500–700 м. А под ней будет тянуться так называемая рвань — разорвано-дождевая облачность, которая поднимется с 210 м в 6:00 до 450 м к 9:00. Верхняя граница — 3–4 км», — сообщил синоптик. Также ожидаются дымка и небольшой дождь.

«Учитывая, что эшелон полета вертолетов — 150 м, а самолетов — 450 м, и воздушным судам нужно идти как раз под разорвано-дождевыми облаками с нижней кромкой 450 м, то вероятность безопасного группового пролета в такой ситуации — 50/50 и решение на пролет нужно будет принимать по фактической погоде», — объяснил Тишковец.

«Но шанс, безусловно, есть, учитывая заход с северо-запада, где погодные условия будут немного лучше», — подытожил он.