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Синоптики сообщили о сложных для авиации метеоусловиях 9 мая

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press
Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Во время авиапарада 9 мая в столице ожидаются сложные метеоусловия, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Метеоусловия на воздушный Парад Победы на грани фола», — сказал синоптик. В районе 10:00 ожидается облачная погода. Видимость составит 6–10 км, при дожде — 4–6 км.

«Ожидается 7–10 баллов слоисто-кучевой с нижней границей облачности 500–700 м. А под ней будет тянуться так называемая рвань — разорвано-дождевая облачность, которая поднимется с 210 м в 6:00 до 450 м к 9:00. Верхняя граница — 3–4 км», — сообщил синоптик. Также ожидаются дымка и небольшой дождь.

«Учитывая, что эшелон полета вертолетов — 150 м, а самолетов — 450 м, и воздушным судам нужно идти как раз под разорвано-дождевыми облаками с нижней кромкой 450 м, то вероятность безопасного группового пролета в такой ситуации — 50/50 и решение на пролет нужно будет принимать по фактической погоде», — объяснил Тишковец.

«Но шанс, безусловно, есть, учитывая заход с северо-запада, где погодные условия будут немного лучше», — подытожил он.

В Гидрометцентре не исключили разгона облаков в Москве 9 мая
Общество
Фото: АГН «Москва»

9 мая ожидается облачная погода с небольшим дождем, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, дневная температура составит около 15 градусов, грозы не ожидаются.

«Но облачная погода и потоки воздушных масс с севера. Будут производиться над Москвой воздействия, чтобы нижняя граница облаков была повыше и осадков было поменьше», — сказал Вильфанд.

В этом году из-за эпидемии коронавируса власти отменили наземную часть парада и шествие «Бессмертного полка». 9 мая состоятся только авиапарад и праздничные салюты. Как сообщили в Минобороны, в этот день почти 600 самолетов и вертолетов пролетят над 47 городами России. В Москве в параде примут участие 75 воздушных судов, включая звено самолетов пятого поколения Су-57.

Теги: синоптики, День Победы, новости РБК
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