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Банки России реструктурировали кредиты малого бизнеса на 343 млрд руб.

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Объем реструктуризации кредитов в России растет, всего банки реструктурировали кредиты малым и средним предприятиям на общую сумму 343 млрд руб. Об этом заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции.

«Всего реструктурировано кредитов малому и среднему бизнесу на 343 млрд рублей», — сообщила Набиуллина. Она указала, что всего на 8 мая было подано около 94 тыс. заявок. Из них 20 тыс. поступило после 22 апреля.

Глава ЦБ отметила, что отношение числа рассмотренных и одобренных заявок к поступившим показывает положительную динамику. «Уровень одобрения заявок остается стабильным, где-то 75–77%», — отметила Набиуллина. Она уточнила, что банки отладили свою работу и стали рассматривать заявки быстрее.

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Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Граждане, по словам Набиуллиной, подали более 1 млн заявок на реструктуризацию кредитов. После 22 апреля поступило около 400 тыс. заявлений.

Накануне глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал меры поддержки малого и среднего бизнеса в России недостаточными. Он указал, что их нужно распространить на все предприятия, в том числе на те, которые не относятся к отраслям, пострадавшим от пандемии.

Данные оператора онлайн-касс «Эвотор» ранее показали, что в апреле оборот малого и среднего бизнеса упал на 54% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Исследование продемонстрировало, что покупательский спрос начал падать еще в марте.

Теги: ЦБ, кредиты, МСП
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