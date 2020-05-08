Банки России реструктурировали кредиты малого бизнеса на 343 млрд руб.

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Объем реструктуризации кредитов в России растет, всего банки реструктурировали кредиты малым и средним предприятиям на общую сумму 343 млрд руб. Об этом заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции.

«Всего реструктурировано кредитов малому и среднему бизнесу на 343 млрд рублей», — сообщила Набиуллина. Она указала, что всего на 8 мая было подано около 94 тыс. заявок. Из них 20 тыс. поступило после 22 апреля.

Глава ЦБ отметила, что отношение числа рассмотренных и одобренных заявок к поступившим показывает положительную динамику. «Уровень одобрения заявок остается стабильным, где-то 75–77%», — отметила Набиуллина. Она уточнила, что банки отладили свою работу и стали рассматривать заявки быстрее.

Граждане, по словам Набиуллиной, подали более 1 млн заявок на реструктуризацию кредитов. После 22 апреля поступило около 400 тыс. заявлений.