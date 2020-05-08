Оборот российского малого и среднего бизнеса упал в апреле в два раза

В апреле оборот малого и среднего бизнеса упал на 54% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные оператора онлайн-касс «Эвотор».

Компания проанализировала данные более 650 тыс. онлайн-касс по всей России. Сравнивался ежемесячный оборот по этим устройствам в 2020 и 2019 годах с поправкой на рост базы.

Как отмечается в исследовании, снижение покупательского спроса началось еще в марте. Тогда выручка торговых точек упала на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наиболее сильно пострадал сегмент торговли непродовольственными товарами, модная индустрия и сфера услуг.

В апреле выручка фитнес-центров упала на 90% (в марте ― на 19%), магазинов одежды ― на 88% (в марте ― на 28%), обуви ― на 87% (в марте ― на 41%), салонов красоты ― на 85% (в марте ― на 22%), стоматологий ― на 72% (в марте ― на 9%).