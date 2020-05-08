Оборот российского малого и среднего бизнеса упал в апреле в два раза
В апреле оборот малого и среднего бизнеса упал на 54% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные оператора онлайн-касс «Эвотор».
Компания проанализировала данные более 650 тыс. онлайн-касс по всей России. Сравнивался ежемесячный оборот по этим устройствам в 2020 и 2019 годах с поправкой на рост базы.
Как отмечается в исследовании, снижение покупательского спроса началось еще в марте. Тогда выручка торговых точек упала на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наиболее сильно пострадал сегмент торговли непродовольственными товарами, модная индустрия и сфера услуг.
В апреле выручка фитнес-центров упала на 90% (в марте ― на 19%), магазинов одежды ― на 88% (в марте ― на 28%), обуви ― на 87% (в марте ― на 41%), салонов красоты ― на 85% (в марте ― на 22%), стоматологий ― на 72% (в марте ― на 9%).
Пандемия коронавируса также сказалась на сфере туризма. В апреле выручка турагентств снизилась на 89% (в марте ― на 55%), а мини-гостиниц ― на 72% (в марте ― на 25%).
Кроме того, в апреле не досчитались своего прошлогоднего оборота магазины домашнего текстиля (на 77%), оптики (на 72%), магазины цветов (на 65%), ювелирные (на 52%), столовые (на 65%) и пекарни (на 43%). Также снизился оборот магазинов электроники (52%), магазинов стройматериалов (51%), хозяйственных магазинов (38%), магазинов канцтоваров (42%) и зоомагазинов (36%).
Обороты несетевых супер- и минимаркетов уменьшились на 30% (в марте ― на 11%), специализированных продуктовых лавок (овощных, мясных и т.п.) ― на 16% (в марте снижения не было), алкомаркетов ― на 16% (в марте ― на 3%), табачных киосков ― на 29% (в марте ― на 9%).
При этом в Москве из-за более жестких ограничительных мер торговый оборот малого бизнеса упал в апреле на 79% по сравнению с прошлым годом.
По словам генерального директора «Эвотора» Андрея Романенко, от пандемии пострадали практически все сегменты малого бизнеса. Он отметил, что сейчас список пострадавших отраслей составляется на основе кодов ОКВЭД, однако существуют более объективные критерии оценки ущерба от кризиса.
«В список господдержки необходимо включать все предприятия, принудительно закрытые государством, а также предприятия, выручка которых упала в апреле 2020 года более чем на 30% относительно средневзвешенной выручки за месяц в четвертом квартале 2019 года», ― считает он.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил правительству России поддержать весь малый и средний бизнес. По его словам, на поддержку экономики необходимо направить еще как минимум 1 трлн руб.
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом