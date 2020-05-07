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Сбербанк раскрыл объем выданных под 0% кредитов

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Сбербанк выделил более 8 млрд руб. в рамках государственной программы по выдаче бизнесу зарплатных кредитов под 0%. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

С начала действия программы в Сбербанк поступили заявки на получение такого кредита общей суммой более 35 млрд руб. Из них банк одобрил кредиты на 16,4 млрд руб. «По нашим оценкам, благодаря этому финансированию зарплата была выплачена примерно 300 тыс. человек», — сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат
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В конце марта правительство заявило о запуске пилотного проекта по кредитованию бизнеса при поддержке ЦБ. В его рамках пострадавшим от коронавируса компаниям предлагалось получить неотложные кредиты под 0% на выплату зарплаты своим сотрудникам. Первый зампред правительства Андрей Белоусов уточнял, что это будут кредиты, рассчитанные на полгода. Изначально ими могли воспользоваться малые и микропредприятия. Позже премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что программа льготных кредитов будет расширена на предприятия среднего и крупного бизнеса.

Титов назвал неработающей систему выдачи кредитов под 0% на зарплаты
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Бизнес-омбудсмен Борис Титов 14 апреля раскритиковал работу банков в рамках льготной программы. Во время «контрольной закупки» аппарата бизнес-омбудсмена кредиты удалось получить лишь шести из 158 обратившихся предпринимателей. В большинстве случаев банки отказали предпринимателям, так как их компании не имели зарплатного проекта в этом банке или, по их мнению, не относились к пострадавшим отраслям.

Теги: коронавирус, новости РБК, Сбербанк
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