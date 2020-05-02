В Минстрое сообщили о состоянии госпитализированного с COVID-19 Якушева

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, которого госпитализировали с коронавирусом, находится в нормальном состоянии. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе министертсва.

В ведомстве рассказали, что изначально инфекцию выявили у замглавы Минстроя Дмитрия Волкова. У Якушева не было признаков заболевания, а коронавирус обнаружили после проведения компьютерной томографии только в пятницу, 1 мая, заявили в министерстве.

В ведомстве отметили, что руководство Минстроя регулярно сдает тесты на наличие вируса. С конца марта сотрудники министерства проводят совещания и мероприятия онлайн, более 80% персонала работают в удаленном режиме.

Накануне в министерстве сообщили, что Якушев решил госпитализироваться после того, как у него обнаружили коронавирус. Он сообщил, что будет лечиться под присмотром врачей в одной из московских больниц. Исполняющим обязанности главы Минстроя стал Никита Стасишин.