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Пандемия коронавируса ,  
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В Минстрое сообщили о состоянии госпитализированного с COVID-19 Якушева

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, которого госпитализировали с коронавирусом, находится в нормальном состоянии. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе министертсва.

В ведомстве рассказали, что изначально инфекцию выявили у замглавы Минстроя Дмитрия Волкова. У Якушева не было признаков заболевания, а коронавирус обнаружили после проведения компьютерной томографии только в пятницу, 1 мая, заявили в министерстве.

Глава Минстроя заразился коронавирусом
Общество
Владимир Якушев

В ведомстве отметили, что руководство Минстроя регулярно сдает тесты на наличие вируса. С конца марта сотрудники министерства проводят совещания и мероприятия онлайн, более 80% персонала работают в удаленном режиме.

Накануне в министерстве сообщили, что Якушев решил госпитализироваться после того, как у него обнаружили коронавирус. Он сообщил, что будет лечиться под присмотром врачей в одной из московских больниц. Исполняющим обязанности главы Минстроя стал Никита Стасишин.

Коронавирусом также заразился премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом он рассказал президенту России Владимиру Путину 30 апреля. Глава правительства отметил, что будет находиться в самоизоляции. Врио главы кабмина стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Минстрой, Владимир Якушев, коронавирус
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