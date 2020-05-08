Голикова поручила проработать вопрос о помощи многодетным из-за пандемии

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Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минтруду и Минфину проработать возможность дополнительной помощи семьям в трудных ситуациях в период распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

«Представить предложения о целесообразности предоставления дополнительных мер поддержки в период распространения новой коронавирусной инфекции семьям с детьми в случае если один или оба родителя потеряли работу либо среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума», — цитирует поручение Голиковой агентство.

Также до 15 мая ведомства должны изучить возможность дополнительной помощи многодетным семьям в трудной ситуации и семьям с детьми-инвалидами, в том числе обеспечение их средствами индивидуальной защиты, продуктами и гаджетами для дистанционного обучения.

Помимо этого вице-премьер поручила Минтруду, Минэкономразвитию и Минстрою представить предложения по оказанию гуманитарной помощи и соцвыплатам семьям с детьми-инвалидами и с инвалидами старше 18 лет с ментальными нарушениями.