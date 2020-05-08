Голикова поручила упростить выписку лекарств паллиативным детям

Татьяна Голикова (Фото: Global Look Press)

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила упростить процедуру выписки наркотических и психотропных средств детям с паллиативным статусом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на протокол заседания совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.

Свои предложения по упрощению процедуры должен представить Минздрав России совместно с МВД.

Документ предлагает упростить процедуру выписку препаратов в части оформления рецептов выездными службами паллиативной медицинской помощи наравне с первичным звеном, а также разрешить электронную выписку лекарств.

Кроме того, рецептами на средства паллиативной помощи необходимо обеспечить находящихся на дому детей, говорится в протоколе. Для взаимодействия амбулаторных и стационарных служб должен быть создан единый реестр всех детей, которые нуждаются в соответствующем лечении.