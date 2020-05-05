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Пандемия коронавируса ,  
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Лукашенко пожелал Мишустину скорейшего выздоровления от коронавируса

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Николай Петров / БелТа / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал пожелания скорейшего выздоровления премьер-министру России Михаилу Мишустину, который заразился коронавирусом. Об этом он сообщил российскому лидеру Владимиру Путину во время телефонного разговора, говорится на сайте Кремля.

Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с пандемией коронавируса, меры по борьбе с инфекцией и ее последствиями, а также вопросы взаимодействия в рамках Союзного государства.

Пресс-секретарь сообщил о состоянии Мишустина
Политика
Михаил Мишустин

Пресс-служба президента Белоруссии сообщала, что помимо этого лидеры поговорили о подготовке празднования Дня Победы и парада в Минске.

В конце апреля Мишустин в ходе совещания с Путиным рассказал о том, что заразился коронавирусом. Исполняющим обязанности премьер-министра назначили первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков сообщил, что Мишустин будет находиться в медучреждении под наблюдением врачей. По словам пресс-секретаря, всех, кто лично контактировал с премьером, изолируют и проверят на наличие инфекции. Впоследствии Беляков рассказал, что в целом Мишустин чувствует себя нормально и продолжает лечиться в одном из государственных медучреждений.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Александр Лукашенко, Владимир Путин, Михаил Мишустин, коронавирус
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