Лукашенко пожелал Мишустину скорейшего выздоровления от коронавируса

Александр Лукашенко (Фото: Николай Петров / БелТа / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал пожелания скорейшего выздоровления премьер-министру России Михаилу Мишустину, который заразился коронавирусом. Об этом он сообщил российскому лидеру Владимиру Путину во время телефонного разговора, говорится на сайте Кремля.

Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с пандемией коронавируса, меры по борьбе с инфекцией и ее последствиями, а также вопросы взаимодействия в рамках Союзного государства.

Пресс-служба президента Белоруссии сообщала, что помимо этого лидеры поговорили о подготовке празднования Дня Победы и парада в Минске.

В конце апреля Мишустин в ходе совещания с Путиным рассказал о том, что заразился коронавирусом. Исполняющим обязанности премьер-министра назначили первого вице-премьера Андрея Белоусова.