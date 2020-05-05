В Крыму умер первый пациент с коронавирусом

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Крыму (без учета Севастополя) в Сакской районной больнице умерла женщина, у которой ранее диагностировали коронавирус. Об этом на заседании регионального оперативного штаба сообщила вице-премьер Крыма Елена Романовская.

Пациентка 1950 года рождения умерла накануне, 4 мая, уточнила Романовская. У женщины были сопутствующие заболевания, которые привели к осложнениям, указала премьер. По ее словам, погибшая страдала от ишемической болезни сердца, сахарного диабета, ожирения и гипертонической болезни.

В больницу женщина поступила 30 апреля с предварительным диагнозом «правосторонняя пневмония», в тот же день ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Коронавирус у нее выявили 2 мая.

«Предварительно, мы говорим, что, скорее всего, это первая смерть [в Республике Крым], которая наступила в данном случае в результате заражения коронавирусной инфекцией», — сказал глава Крыма Сергей Аксенов.