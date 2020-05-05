Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 72,73 (-0,96) Quote, 01 мая, 00:03
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 79,12 (-0,93) Quote, 01 мая, 00:03
Лукашенко сообщил о запланированном разговоре с Путиным Политика, 13:02 Эксперты назвали самые востребованные профессии после пандемии Общество, 12:52 СКА продлил соглашение с финским форвардом Аалтоненом Спорт, 12:48 На пенсию в 35 лет — легко. Рассказываем о движении FIRE Quote, 12:47 Почему курс Bitcoin превысит $100 000. CEO Pantera Capital назвал причину Крипто, 12:45 Как совместить уборку и спорт в изоляции: 5 упражнений Стиль, 12:40 Новые штрафы ГИБДД — 2020: к чему готовиться водителям Авто, 12:33 В Крыму умер первый пациент с коронавирусом Общество, 12:25 Глава UFC объяснил незаинтересованность Нурмагомедова в бое с Макгрегором Спорт, 12:18 Компания Авдоляна вложит более $10 млрд в СПГ-проект в Якутии Бизнес, 12:12 СМИ узнали о планах «Барселоны» отдать трех игроков за форварда «Интера» Спорт, 12:08 В России число зараженных коронавирусом превысило 150 тыс. человек Общество, 12:07 Как современные технологии помогают медицине Индустрия 4.0, 12:07  Рейс Azur забрал из Вьетнама 231 российского туриста Общество, 12:03
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Крыму умер первый пациент с коронавирусом

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Крыму (без учета Севастополя) в Сакской районной больнице умерла женщина, у которой ранее диагностировали коронавирус. Об этом на заседании регионального оперативного штаба сообщила вице-премьер Крыма Елена Романовская.

Пациентка 1950 года рождения умерла накануне, 4 мая, уточнила Романовская. У женщины были сопутствующие заболевания, которые привели к осложнениям, указала премьер. По ее словам, погибшая страдала от ишемической болезни сердца, сахарного диабета, ожирения и гипертонической болезни.

В больницу женщина поступила 30 апреля с предварительным диагнозом «правосторонняя пневмония», в тот же день ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Коронавирус у нее выявили 2 мая.

«Предварительно, мы говорим, что, скорее всего, это первая смерть [в Республике Крым], которая наступила в данном случае в результате заражения коронавирусной инфекцией», — сказал глава Крыма Сергей Аксенов.

В России число зараженных коронавирусом превысило 150 тыс. человек
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Статистика по числу зараженных и погибших от коронавирусной инфекции ведется отдельно по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю. В Севастополе, по данным федерального оперативного штаба, уже есть два смертельных случая с COVID-19.

Всего в Республике Крым, как сообщила Романовская, выявили 128 человек с COVID-19, за сутки было подтверждено 17 новых случаев. Всего в России коронавирусная инфекция обнаружена более чем у 155 тыс. человек, умерли 1,4 тыс. заразившихся.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Крым
Материалы по теме
В Крыму с 1 мая ослабят ограничения из-за коронавируса
Общество
В Севастополе увеличилось число заболевших COVID-19
Общество
Жителей Севастополя обяжут носить маски в магазинах и транспорте
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter