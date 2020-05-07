Собянин сообщил о сохранении пропусков после введения масочного режима

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Ограничительные меры в Москве не отменят после введения «масочного режима», заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр столицы Сергей Собянин. Режим цифровых пропусков, которые нужно получать для передвижения по Москве, также сохранится, указал мэр.

По его словам, введение дополнительных ограничений в виде обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах в столице направлено на то, чтобы обеспечить безопасность жителей города, которые возобновят работу на стройках и промышленных предприятиях.

О том, что жители Москвы должны будут носить в общественных местах маски и перчатки, Собянин объявил 7 мая. Мера вводится из-за того, что часть жителей столицы после майских праздников смогут выйти на работу и будут добираться туда на общественном транспорте.