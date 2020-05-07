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Собянин сообщил о сохранении пропусков после введения масочного режима

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Ограничительные меры в Москве не отменят после введения «масочного режима», заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр столицы Сергей Собянин. Режим цифровых пропусков, которые нужно получать для передвижения по Москве, также сохранится, указал мэр.

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По его словам, введение дополнительных ограничений в виде обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах в столице направлено на то, чтобы обеспечить безопасность жителей города, которые возобновят работу на стройках и промышленных предприятиях.

В Москве решили ввести режим обязательного ношения масок и перчаток
Общество
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

О том, что жители Москвы должны будут носить в общественных местах маски и перчатки, Собянин объявил 7 мая. Мера вводится из-за того, что часть жителей столицы после майских праздников смогут выйти на работу и будут добираться туда на общественном транспорте.

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Режим обязательной самоизоляции действует в Москве до 11 мая. Накануне Собянин сообщил, что после 12 мая режим смягчать не будут. При этом «ситуация позволяет» разрешить в столице работу всех промышленных предприятий и строек, указал мэр. Предприятия сферы услуг по-прежнему открыты не будут из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, подчеркнул Собянин.

Режим цифровых пропусков ввели в Москве с 15 апреля. Электронный документ необходимо получить для передвижения на личном и общественном транспорте, а также на такси.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, маски
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