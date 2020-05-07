Абэ поздравил Путина с 75-летием Победы

Синдзо Абэ (Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images)

Премьер-министром Японии Синдзо Абэ поздравил по телефону президента России Владимира Путина с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Синдзо Абэ поздравил Владимира Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.

Кроме того, во время разговора лидеры стран обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса и проинформировали друг друга о предпринимаемых мерах по борьбе с распространением инфекции. Политики подтвердили планы по расширению сотрудничества в области здравоохранения, включая совместную разработку медицинских препаратов.

Абэ и Путин также обговорили актуальные вопросы российско-японского взаимодействия, в том числе в торгово-экономической сфере.