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Абэ поздравил Путина с 75-летием Победы

Синдзо Абэ
Синдзо Абэ (Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images)

Премьер-министром Японии Синдзо Абэ поздравил по телефону президента России Владимира Путина с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Синдзо Абэ поздравил Владимира Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.

Кроме того, во время разговора лидеры стран обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса и проинформировали друг друга о предпринимаемых мерах по борьбе с распространением инфекции. Политики подтвердили планы по расширению сотрудничества в области здравоохранения, включая совместную разработку медицинских препаратов.

Абэ и Путин также обговорили актуальные вопросы российско-японского взаимодействия, в том числе в торгово-экономической сфере.

Минобороны раскрыло состав авиагруппы на параде Победы в Москве
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Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

16 апреля Путин из-за угрозы распространения коронавируса поручил отложить подготовку к проведению парада Победы и других праздничных мероприятий в Москве и регионах. В честь 75-летия Победы в столице состоятся авиационный парад с участием современных боевых самолетов, вертолетов и салют.

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Теги: Япония, Владимир Путин, День Победы, Великая Отечественная война
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