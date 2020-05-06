Минобороны раскрыло состав авиагруппы на параде Победы в Москве

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Минобороны опубликовало список и порядок пролета самолетов и вертолетов, которые примут участие в воздушном параде в День Победы 9 мая в Москве. Информация об этом появилась в газете «Красная звезда».

Всего в парадном строю над Красной площадью пролетят 75 военных машин. Все они распределены по 17 группам, причем группы №13 в списке нет.

Откроет парад группа вертолетов, в которую войдут четыре Ми-8 и один Ми-26. За ними также пролетят вертолеты Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н в составе пилотажной группы «Беркуты».

За вертолетами последуют самолет А-50, а также самолеты Ил-78, Ту (Ту-160, Ту-22МЗ, Ту-95МС), три тяжелых транспортных самолета Ил-76.

Во второй части парада пролетят группы, в которые входят истребители четвертого поколения МиГ-29, истребители-перехватчики МиГ-31К, бомбардировщики Су-24, истребители пятого поколения Су-57, истребители Су-35С, Су-34 и Су-30СМ.