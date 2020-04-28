МИД Японии оценил вероятность участия Абэ в праздновании Победы в Москве

Синдзо Абэ (Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images)

Участие премьер-министра Японии Синдзо Абэ в торжествах по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне в Москве зависит от даты мероприятий, заявил на пресс-конференции японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги. Его слова приводятся на сайте японского МИДа.

«Что касается церемонии 9 мая, я знаю, что она была перенесена, и Россия хочет провести ее в течение этого года. Я не слышал, чтобы было принято решение о новой дате», — отметил Мотэги. Он добавил, что без новой даты нельзя что-либо согласовать. Так министр ответил на вопрос о том, приедет ли Абэ в Москву, если тожества по случаю Победы перенесут на 3 сентября.

Глава МИДа добавил, что Япония по-прежнему придерживается своей позиции по поводу того, что необходимо решить территориальный вопрос и подписать мирный договор с Москвой.

Японская газета Asahi со ссылкой на правительственный источник сообщила, что Абэ не сможет принять участие в торжествах в Москве, если те состоятся 3 сентября. Газета пишет, что в советские времена в этот день (3 сентября) отмечалась «победа над милитаристской Японией», а после распада СССР в России не стали возрождать эту дату.