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МИД Японии оценил вероятность участия Абэ в праздновании Победы в Москве

Синдзо Абэ
Синдзо Абэ (Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images)

Участие премьер-министра Японии Синдзо Абэ в торжествах по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне в Москве зависит от даты мероприятий, заявил на пресс-конференции японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги. Его слова приводятся на сайте японского МИДа.

«Что касается церемонии 9 мая, я знаю, что она была перенесена, и Россия хочет провести ее в течение этого года. Я не слышал, чтобы было принято решение о новой дате», — отметил Мотэги. Он добавил, что без новой даты нельзя что-либо согласовать. Так министр ответил на вопрос о том, приедет ли Абэ в Москву, если тожества по случаю Победы перенесут на 3 сентября.

Глава МИДа добавил, что Япония по-прежнему придерживается своей позиции по поводу того, что необходимо решить территориальный вопрос и подписать мирный договор с Москвой.

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Японская газета Asahi со ссылкой на правительственный источник сообщила, что Абэ не сможет принять участие в торжествах в Москве, если те состоятся 3 сентября. Газета пишет, что в советские времена в этот день (3 сентября) отмечалась «победа над милитаристской Японией», а после распада СССР в России не стали возрождать эту дату.

Участие премьер-министра в таких мероприятиях будет сопряжено с признанием включения южной части Курильских островов в состав СССР, а для Токио это неприемлемо, пояснил изданию источник в МИДе страны. Также это окажет негативное влияние на переговоры по мирному договору, добавил собеседник газеты.

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Ранее в Кремле приняли решение перенести торжественные мероприятия, запланированные на 9 мая, из-за ситуации с коронавирусом. Новую дату пока не определили. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов говорил, что в качестве вариантов рассматриваются 24 июня (в этот день в 1945 году прошел парад Победы на Красной площади) или 3 сентября (день окончания Второй мировой войны).

В апреле президент России Владимир Путин утвердил перенос даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Ранее авторы этого законопроекта отмечали, что в СССР 3 сентября было праздником Победы над Японией и днем всенародного торжества.

Теги: МИД Японии, День Победы, Синдзо Абэ
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