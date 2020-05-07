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Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100 за баррель

BRENT BR-6.20 $31,58 +9,16%
Фото: Валерий Лукьянов / Global Look Press
Фото: Валерий Лукьянов / Global Look Press

Стоимость нефти возрастет до $100 за баррель в течение полутора лет. Такое мнение высказал египетский миллиардер, руководитель холдинга Orascom Telecom Media and Technology Нагиб Савирис в интервью телеканалу CNBC.

По его словам, Саудовская Аравия и Россия начали ценовую войну, чтобы уничтожить сланцевую нефтедобычу в США.

«Я думаю, что это было рассчитано», — отметил Савирис. Он также утверждает, что Саудовская Аравия и Россия знали о предстоящем резком падении цены на нефть из-за пандемии коронавируса, однако усугубили ситуацию, чтобы «убить конкурента» и достичь цены от $50 до $60 за баррель.

«Я действительно верю, что через 18 месяцев нефть достигнет $100 [за баррель]», — указал бизнесмен.

Стоимость российской нефти выросла до максимума с середины марта
Бизнес
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Нефтяные котировки обрушились в начале марта на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса и развала сделки ОПЕК+ об ограничении объема добычи. Стороны не смогли договориться о параметрах сделки впервые с 2016 года. 9 марта стоимость нефти марки Brent упала на 27%, составив ниже $32 за баррель, а 30 марта опустилась ниже $22 баррель.

Щедрый миллиардер: как заработать $2,9 млрд в Египте
Свое дело
Египетский бизнесмен Нагиб Савирис

12 апреля страны ОПЕК+ смогли договориться о новом сокращении нефтедобычи, однако нефтяные котировки не смогли стабилизироваться на более высоком уровне. По данным Минфина России, в апреле средняя стоимость российской нефти составила $18,22 за баррель, что в 3,9 раза меньше, чем в прошлом году.

Теги: нефть, прогноз
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