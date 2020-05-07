Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100 за баррель

Фото: Валерий Лукьянов / Global Look Press

Стоимость нефти возрастет до $100 за баррель в течение полутора лет. Такое мнение высказал египетский миллиардер, руководитель холдинга Orascom Telecom Media and Technology Нагиб Савирис в интервью телеканалу CNBC.

По его словам, Саудовская Аравия и Россия начали ценовую войну, чтобы уничтожить сланцевую нефтедобычу в США.

«Я думаю, что это было рассчитано», — отметил Савирис. Он также утверждает, что Саудовская Аравия и Россия знали о предстоящем резком падении цены на нефть из-за пандемии коронавируса, однако усугубили ситуацию, чтобы «убить конкурента» и достичь цены от $50 до $60 за баррель.

«Я действительно верю, что через 18 месяцев нефть достигнет $100 [за баррель]», — указал бизнесмен.