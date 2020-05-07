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Власти Москвы опровергли китайское происхождение тестов на коронавирус

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Закупленные в Москве экспресс-тесты для выявления коронавирусной инфекции произведены в Нидерландах, а не в Китае. Об этом говорится в сообщении департамента здравоохранения города, поступившем в РБК.

«Обращаем внимание, что несмотря на сообщения в СМИ, страной производства тестов является не Китай, а Нидерланды», — сообщил депздрав. Произведены тесты компанией «Инзек Интернешнл Трейдинг».

Голландский экспресс-тест позволяет получить результат в течение 15 минут. По уточнению депздрава, это самый быстрый способ проверки на коронавирус из существующих. Кроме того, это единственный быстрый тест для обнаружения иммунного ответа организма на инфицирование коронавирусом, зарегистрированный в России.

Тест-система показывает наличие в крови человека не самого коронавируса, а иммуноглобулинов: белков, которые иммунная система вырабатывает как ответ на инфекцию. Их присутствие в зависимости от типа (IgG и IgM) позволяет установить, переболел ли человек коронавирусной инфекцией и выработал иммунитет, а также помогает провести диагностику на позних стадиях инфицирования (более чем три дня с момента инфицирования), когда методы ПЦР могут быть неэффективны. «

Особенно важно это для пациентов стационаров, которые как правило уже не первый день болеют, и ПЦР может показать для них ложноотрицательный результат», — говорится в пояснениях депздрава.

Материал дополняется

Теги: коронавирус, Москва, Китай, тесты
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