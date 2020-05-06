В Москве провели миллион тестов на коронавирус
С начала пандемии в Москве провели миллион тестов на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 со ссылкой на заместителя мэра столицы Анастасию Ракову.
В это число вошли тесты, проведенные городскими, федеральными и частными лабораториями, уточнила заммэра. «Мы продолжаем активно наращивать объемы тестирования на коронавирусную инфекцию. <...> Ежедневно в городе проводится более 40 тысяч анализов», — сказала Ракова.
Она отметила рост масштабов тестирования в Москве в два раза за последнюю неделю, при том что количество госпитализаций остается на прежнем уровне. «Такая тенденция свидетельствует о том, что Москве удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых последствий вируса у пациентов», — подчеркнула заместитель мэра.
На Москву приходится почти четверть от всех тестов, проведенных в России, — по данным на 5 мая в стране было сделано более 4,4 млн анализов на коронавирус.