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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве провели миллион тестов на коронавирус

Каждый день федеральные, городские и частные лаборатории проводят более 40 тыс. тестов на COVID-19, сообщила заммэра Анастасия Ракова
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

С начала пандемии в Москве провели миллион тестов на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 со ссылкой на заместителя мэра столицы Анастасию Ракову.

В это число вошли тесты, проведенные городскими, федеральными и частными лабораториями, уточнила заммэра. «Мы продолжаем активно наращивать объемы тестирования на коронавирусную инфекцию. <...> Ежедневно в городе проводится более 40 тысяч анализов», — сказала Ракова.

Она отметила рост масштабов тестирования в Москве в два раза за последнюю неделю, при том что количество госпитализаций остается на прежнем уровне. «Такая тенденция свидетельствует о том, что Москве удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых последствий вируса у пациентов», — подчеркнула заместитель мэра.

На Москву приходится почти четверть от всех тестов, проведенных в России, — по данным на 5 мая в стране было сделано более 4,4 млн анализов на коронавирус.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В конце прошлой недели мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что медицинские организации столицы почти вдвое увеличили выявляемость коронавируса, за счет чего удается локализовать распространение инфекции на ранних стадиях.

По его словам, в апреле количество тестов на COVID-19 выросло в пять раз после того, как к проведению исследований подключились частные лаборатории. С 30 апреля в Москве проводится до 40 тыс. тестов ежедневно, что вдвое превышает прошлые объемы. Это позволило Москве сдержать рост числа тяжелобольных и не допустить реализации более драматичного сценария, уверен мэр.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, с начала пандемии в Москве умерли 816 человек, у которых была выявлена инфекция. Всего коронавирусом заразились 80 115 человек, из них 71 429 сейчас получают лечение.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Анастасия Ракова, тестирование
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