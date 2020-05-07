Журналист «Первого канала» сообщил о высылке из Белоруссии

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Корреспондент «Первого канала» Алексей Кручинин, который снимал в Белоруссии репортажи о коронавирусе, покинул страну. Об этом Кручинин сообщил порталу Tut.by.

«Меня выслали, сейчас уже нахожусь на территории России», — сказал журналист. По его словам, такое решение приняла Комиссия белорусского МИДа, после чего Кручинину было предписано покинуть государство до полуночи 6 мая.

Кручинин уточнил, что не получал на руки официальных уведомлений или постановлений. Он также указал, что в его загранпаспорт не поставили пометок о запрете на въезд, поэтому в будущем журналист сможет вернуться в Белоруссию. «Это не выдворение и не запрет на возврат, права въехать в Беларусь меня никто не лишал», — сказал Кручинин.

Как уточняет Tut.by, аккредитации также лишили оператора «Первого канала», работавшего с Кручининым, он является гражданином республики.

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» в составе двух человек 6 мая. «Первый канал» также сообщал, что одному из сотрудников предписали покинуть страну.