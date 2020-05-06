«Первый канал» назвал безосновательной высылку журналиста из Белоруссии

Действия белорусских властей, выславших из страны корреспондента «Первого канала», безосновательны, заявили РБК в пресс-службе телеканала.

«Первый канал» сообщил, что его съемочную группу в Белоруссии лишили аккредитации, а одного журналиста выслали из страны. «Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными», — добавили в пресс-службе.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии ранее сообщил , что журналистов лишили аккредитации после сюжета о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в республике. По его словам, речь идет о «двух сотрудниках корпункта». Какой именно сюжетт вызвал такую реакцию, он не уточнил.

6 мая на сайте «Первого канала» появился сюжет, в котором говорится об «очередной вспышке» коронавируса в Белоруссии. По данным канала, к ней привели пасхальные службы и субботник. Как сообщает местное издание People.onliner.by со ссылкой на телеканал «Беларусь 1», именно этот материал стал причиной отзыва аккредитации.