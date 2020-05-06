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«Первый канал» назвал безосновательной высылку журналиста из Белоруссии

Действия белорусских властей, выславших из страны корреспондента «Первого канала», безосновательны, заявили РБК в пресс-службе телеканала.

«Первый канал» сообщил, что его съемочную группу в Белоруссии лишили аккредитации, а одного журналиста выслали из страны. «Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными», — добавили в пресс-службе.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии ранее сообщил , что журналистов лишили аккредитации после сюжета о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в республике. По его словам, речь идет о «двух сотрудниках корпункта». Какой именно сюжетт вызвал такую реакцию, он не уточнил.

Белоруссия выслала журналиста «Первого канала»
Политика

6 мая на сайте «Первого канала» появился сюжет, в котором говорится об «очередной вспышке» коронавируса в Белоруссии. По данным канала, к ней привели пасхальные службы и субботник. Как сообщает местное издание People.onliner.by со ссылкой на телеканал «Беларусь 1», именно этот материал стал причиной отзыва аккредитации.

В белорусском Минздраве сообщили, что по состоянию а 5 мая в стране зафиксировали 18 350 заразившихся коронавирусом, скончались 107 человек.

Президент страны Александр Лукашенко ранее заявлял, что Белоруссии нужно заниматься экономикой, а не обсуждать карантинные меры. 25 апреля в стране прошел субботник, посвященный 75-летию победы во Второй мировой войне. Также власти Белоруссии решили не отменять парад Победы 9 мая.

Теги: журналист, Белоруссия, «Первый канал»
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