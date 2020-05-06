Белоруссия выслала журналиста «Первого канала»

В материале «Первого» говорилось, что официальная статистика по ситуации с коронавирусом не вызывает доверия у местных жителей. Часть сюжета была снята на кладбище белорусского города Столбцы, где корреспондент обратил внимание на «обилие свежих могил».
Субботник, посвященный 75-летию победы во Второй мировой войне, прошел в Белоруссии 25 апреля. В нем принял участие и президент Александр Лукашенко.
По данным белорусского Минздрава, по состоянию на 5 мая в стране подтверждено 18 350 заболевших COVID-19, скончались 107 человек.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее рекомендовала властям страны перенести все массовые мероприятия, в том числе военный парад в Минске 9 мая. В апреле эксперты организации предупредили о необходимости общенациональных ограничительных мер в Белоруссии из-за распространения инфекции.
В свою очередь Лукашенко заявлял, что страна должна не обсуждать карантинные меры, а заниматься экономикой. Он решил не отменять парад Победы, отметив, что «тысячи и тысячи людей» хотели бы, чтобы это мероприятие состоялось. По словам Лукашенко, торжества в Минске захотели посетить некоторые российские депутаты и сенаторы.
Это не первый конфликт властей Белоруссии с российскими журналистами и «Первым каналом» в частности. Так, в 1997 году аккредитации был лишен собкор ОРТ (оно позднее стало «Первым каналом») Павел Шеремет. В его репортажах, как заявили в Минске, допускались «заведомые искажения информации о событиях в республике Белоруссия, оскорбительные для чувств всего белорусского народа». По данным «Коммерсанта», поводом стал сюжет в программе «Время», где Шеремет назвал День независимости праздником, придуманным Лукашенко, и предположил, что главной причиной организации предпраздничного субботника стала нехватка средств на ликвидацию последствий урагана. Газета также писала, что на лишении аккредитации журналиста настоял белорусский президент. В том же году Шеремету в Белоруссии предъявили обвинение о незаконном пресечении госграницы — после того, как в эфир ОРТ вышел сюжет о том, что граница этой страны с Литвой фактически не охраняется. В 1998 году его приговорили в Белоруссии к условному сроку, позднее журналист был депортирован в Россию.
Павел Шеремет погиб при взрыве его автомобиля 20 июля 2016 года в Киеве.