Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 73,97 (+1,25) Quote, 06 мая, 13:05
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 80,06 (+0,94) Quote, 06 мая, 13:05
Гендиректор «ВСМПО-Ависма» покинул должность Бизнес, 00:10 Чехия отправит агентов службы безопасности для защиты дипломатов в Москве Политика, 00:00 Ученые объяснили заразность коронавируса Общество, 06 мая, 23:56 «Первый канал» назвал безосновательной высылку журналиста из Белоруссии Технологии и медиа, 06 мая, 23:38 Дмитрий Босов: от угольной империи в Арктике до самоубийства на Рублевке Бизнес, 06 мая, 23:33 Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послабления ограничений Общество, 06 мая, 23:27 Белоруссия выслала журналиста «Первого канала» Политика, 06 мая, 23:00 Партнер Босова назвал его «амбициозным бизнесменом из 90-х» Общество, 06 мая, 22:41 Бэнкси показал новую картину про медсестру-супергероя Общество, 06 мая, 22:33 Сборная России победила команду Дворковича на Кубке наций по шахматам Спорт, 06 мая, 22:32 Власти Санкт-Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса Бизнес, 06 мая, 22:26 За санитарией на стройках в Подмосковье проследят «стюарды» Общество, 06 мая, 22:09 Больше половины французов потолстели во время карантина Общество, 06 мая, 21:53 Кокорин перевел 1 млн руб. на лечение больной девочки Спорт, 06 мая, 21:45
Пандемия коронавируса ,  
0 

Белоруссия выслала журналиста «Первого канала»

Аккредитации лишились два сотрудника корпункта «Первого», заявили в Минске. Телеканал сообщил о высылке корреспондента. 6 мая вышел сюжет об ухудшении ситуации с коронавирусом в Белоруссии после пасхальных служб и субботника
Фото: Vasily Fedosenko / Reuters
Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в республике. Об этом «Интерфаксу» сообщил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз.

По словам представителя министерства, речь идет о «двух сотрудниках корпункта». О каком именно материале идет речь, он не уточнил.

«Подтверждаем высылку нашего корреспондента и лишение аккредитации всей съемочной группы. Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными», — заявили РБК в пресс-службе «Первого канала».

6 мая на сайте «Первого канала» был опубликован сюжет, в котором говорится об «очередной вспышке» коронавирусной инфекции в Белоруссии, к которой привели пасхальные службы и субботник. Местное издание People.onliner.by со ссылкой на телеканал «Беларусь 1» сообщает, что именно этот материал стал причиной отзыва аккредитации у съемочной группы, по его данным, в нем обнаружили «сразу семь фейков».

Лукашенко решил не отменять парад Победы на фоне пандемии
Общество
Репетиция парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, Минск

В материале «Первого» говорилось, что официальная статистика по ситуации с коронавирусом не вызывает доверия у местных жителей. Часть сюжета была снята на кладбище белорусского города Столбцы, где корреспондент обратил внимание на «обилие свежих могил».

Субботник, посвященный 75-летию победы во Второй мировой войне, прошел в Белоруссии 25 апреля. В нем принял участие и президент Александр Лукашенко.

По данным белорусского Минздрава, по состоянию на 5 мая в стране подтверждено 18 350 заболевших COVID-19, скончались 107 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее рекомендовала властям страны перенести все массовые мероприятия, в том числе военный парад в Минске 9 мая. В апреле эксперты организации предупредили о необходимости общенациональных ограничительных мер в Белоруссии из-за распространения инфекции.

В свою очередь Лукашенко заявлял, что страна должна не обсуждать карантинные меры, а заниматься экономикой. Он решил не отменять парад Победы, отметив, что «тысячи и тысячи людей» хотели бы, чтобы это мероприятие состоялось. По словам Лукашенко, торжества в Минске захотели посетить некоторые российские депутаты и сенаторы.

Это не первый конфликт властей Белоруссии с российскими журналистами и «Первым каналом» в частности. Так, в 1997 году аккредитации был лишен собкор ОРТ (оно позднее стало «Первым каналом») Павел Шеремет. В его репортажах, как заявили в Минске, допускались «заведомые искажения информации о событиях в республике Белоруссия, оскорбительные для чувств всего белорусского народа». По данным «Коммерсанта», поводом стал сюжет в программе «Время», где Шеремет назвал День независимости праздником, придуманным Лукашенко, и предположил, что главной причиной организации предпраздничного субботника стала нехватка средств на ликвидацию последствий урагана. Газета также писала, что на лишении аккредитации журналиста настоял белорусский президент. В том же году Шеремету в Белоруссии предъявили обвинение о незаконном пресечении госграницы — после того, как в эфир ОРТ вышел сюжет о том, что граница этой страны с Литвой фактически не охраняется. В 1998 году его приговорили в Белоруссии к условному сроку, позднее журналист был депортирован в Россию.

Павел Шеремет погиб при взрыве его автомобиля 20 июля 2016 года в Киеве.

Авторы: Наталия Анисимова, Елизавета Ефимович
Теги: Белоруссия, коронавирус, «Первый канал»
Материалы по теме
Путин и Лукашенко обсудили парад Победы и ситуацию с коронавирусом
Политика
В Минске объяснили отказ Лукашенко сдавать тест на коронавирус
Политика
Лукашенко пригласил глав других государств на парад Победы в Минске
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter