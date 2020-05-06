Белоруссия выслала журналиста «Первого канала»

Аккредитации лишились два сотрудника корпункта «Первого», заявили в Минске. Телеканал сообщил о высылке корреспондента. 6 мая вышел сюжет об ухудшении ситуации с коронавирусом в Белоруссии после пасхальных служб и субботника

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в республике. Об этом «Интерфаксу» сообщил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз.

По словам представителя министерства, речь идет о «двух сотрудниках корпункта». О каком именно материале идет речь, он не уточнил.

«Подтверждаем высылку нашего корреспондента и лишение аккредитации всей съемочной группы. Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными», — заявили РБК в пресс-службе «Первого канала».

6 мая на сайте «Первого канала» был опубликован сюжет, в котором говорится об «очередной вспышке» коронавирусной инфекции в Белоруссии, к которой привели пасхальные службы и субботник. Местное издание People.onliner.by со ссылкой на телеканал «Беларусь 1» сообщает, что именно этот материал стал причиной отзыва аккредитации у съемочной группы, по его данным, в нем обнаружили «сразу семь фейков».