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Лукашенко раскритиковал сообщения российских СМИ о COVID-19 в Белоруссии

Фото: Wu Hong-Pool / Getty Images

Белорусский президент Александр Лукашенко раскритиковал освещение российскими СМИ и Telegram-каналами мер по борьбе с коронавирусом в Белоруссии. Об этом сообщает БелТА.

«Дают такую гадкую информацию. А, батька там лечит своих трактором, водкой, баней. Знаете, когда-то я на ходу пошутил. Но в каждой шутке есть доля шутки», — сказал он.

Лукашенко отметил, что российские медиа делают из белорусов «дураков» и «ненормальных». По его словам, у представителей Всемирной организации здравоохранения не было претензий к Белоруссии после их визита в страну.

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Лукашенко заявил, что государство воспринимает рекомендации ВОЗ о соблюдении социальной дистанции и другие советы организации.«Мы открыты — приходите и смотрите. Мы делаем это для своих людей», — сказал президент, отметив, что белорусская сторона готова общаться и советоваться с Россией, так как россияне не чужие для Белоруссии.

Лукашенко также сообщил, что в стране нет ни одного летального случая от коронавируса, так как заболевшие умирают от хронических заболеваний, которые усиливаются из-за инфекции.

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В начале апреля белорусский президент раскритиковал политику самоизоляции и посоветовал в борьбе с вирусом чаще бывать на свежем воздухе, заниматься спортом и есть жирную пищу. Он порекомендовал есть сметанное масло.

Представители ВОЗ работали в Белоруссии с 8 по 11 апреля, они оценивали ситуацию с коронавирусом в стране. Глава миссии Патрик О'Коннорт попросил власти страны увеличить социальное дистанцирование граждан.

По данным американского университета Хопкинса, в Белоруссии коронавирусом заразились 2919 человек, 29 человек умерли.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, коронавирус
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