Лукашенко раскритиковал сообщения российских СМИ о COVID-19 в Белоруссии

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Белорусский президент Александр Лукашенко раскритиковал освещение российскими СМИ и Telegram-каналами мер по борьбе с коронавирусом в Белоруссии. Об этом сообщает БелТА.

«Дают такую гадкую информацию. А, батька там лечит своих трактором, водкой, баней. Знаете, когда-то я на ходу пошутил. Но в каждой шутке есть доля шутки», — сказал он.

Лукашенко отметил, что российские медиа делают из белорусов «дураков» и «ненормальных». По его словам, у представителей Всемирной организации здравоохранения не было претензий к Белоруссии после их визита в страну.

Лукашенко заявил, что государство воспринимает рекомендации ВОЗ о соблюдении социальной дистанции и другие советы организации.«Мы открыты — приходите и смотрите. Мы делаем это для своих людей», — сказал президент, отметив, что белорусская сторона готова общаться и советоваться с Россией, так как россияне не чужие для Белоруссии.