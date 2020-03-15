Посол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке

По мнению американских властей, встреча на полях Генассамблеи ООН позволила бы привлечь Китай к обсуждению темы контроля над вооружениями

Джон Салливан (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Президент США Дональд Трамп предлагает провести встречу руководителей «ядерной пятерки» на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан.

Дипломат уточнил, что пока стороны не согласовали ни место, ни время проведения встречи. Не обсуждалась пока и повестка возможного саммита. По словам Салливана, речь может пойти в том числе и об обсуждении вопроса контроля над вооружениями.

«Обсуждение этой тематики соответствовало бы духу и сути переговоров по стратегической стабильности, которые велись Вашингтоном и Москвой последние год-два», - сказал посол США. Он добавил, что встреча в Нью-Йорке позволила бы подключить к разговору о контроле над вооружениями Китай, в пользу чего выступает Трамп.

Салливан также высказал мысль, что время для переговоров по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) у России и США еще есть. «Я знаю, что есть определенные временные рамки, ныне действующий договор истекает 5 февраля 2021 года. Но, на наш взгляд, время еще есть», - добавил он. При этом он отметил, что Москва и Вашингтон продолжают обсуждать подключение к соглашению Пекина. «Как я понимаю, у российской стороны нет принципиальных возражений против участия Китая, но она полагает, что убедить Пекин подключиться к переговорам по этой теме должен Вашингтон», - добавил дипломат.

Российский президент предложил созвать саммит в рамках «ядерной пятерки» (с участием России, США, Китая, Великобритании и Франции) 23 января. Путин заявил, что на этих государствах лежит «особая ответственность по сохранению цивилизации», а потому они должны стать примером для других государств.

3 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Трамп поддержал идею саммита. За встречу пятерки высказались также Франция и Китай.

13 марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал журналистам, что и Великобритания подала определенные сигналы о заинтересованности в проведении саммита.