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Пресс-секретарь сообщил о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр России Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей, сообщил журналистам его пресс-секретарь Борис Беляков, передает «РИА Новости».

«Михаил Владимирович остается под наблюдением специалистов. Продолжает лечение. Самочувствие в целом нормальное», — отметил Беляков.

Пресс-секретарь добавил, что Мишустин работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону.

Заболевший коронавирусом Мишустин отправится на лечение в клинику
Общество
Михаил Мишустин

О положительном тесте на коронавирус Мишустин доложил президенту Владимиру Путину по видеосвязи 30 апреля. Он добавил, что уходит на изоляцию и предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова на должность временно исполняющего обязанности главы кабмина. Президент согласился с этим предложением.

Пресс-секретарь премьер-министра говорил, что Мишустин будет проводить самоизоляцию в медучреждении под наблюдением врачей. По его словам, всех, кто лично контактировал с премьером, также изолируют и проверят на COVID-19.

 

Теги: Михаил Мишустин, коронавирус
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