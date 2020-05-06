Глава Минюста Латвии назвал республику донором в годы СССР

Янис Борданс (Фото: Valda Kalnina / EPA / ТАСС)

Латвия в годы СССР перечисляла почти половину своих доходов в общий бюджет Советского Союза. Об этом заявил глава Минюста страны Янис Борданс, говоря о комиссии по расчетам потерь от оккупации, передает TVnet.

Борданс отметил, что Латвия, Литва и Эстония перечисляли 30–48% своих доходов в общий бюджет СССР за весь период вхождения в состав Союза. В случае с Латвией эта доля доходила до 48%. «Несмотря на суровое прошлое, это также свидетельствует о нашей силе. Мы были донорами денег для СССР», — сказал Борданс.

Как сообщает TVnet, в этом году комиссия по расчету ущерба от «советской оккупации» намерена провести комплексный анализ бюджетных расходов Латвийской ССР и СССР на период с 1946 по 1960 год. Это необходимо для того, чтобы «получить полную картину колониальной политики СССР в Латвии». В частности, будет проведена оценка того, как присоединение к СССР нанесло ущерб классу фермеров. В планах проведение интервью с экономистами и чиновниками периода СССР для сбора материала.

Прибалтийские страны, вошедшие в состав СССР в 1940 году, обвиняют Советский Союз в незаконной оккупации и неоднократно заявляли о планах требовать от России как правопреемницы СССР компенсаций. В апреле 2016 года созданная комиссия объявила, что примерный ущерб, нанесенный экономике Латвии в ходе «оккупации СССР», составляет €185 млрд.

В январе 2020 года сейм Латвии принял заявление, посвященное «80-летию оккупации Латвийской Республики». В нем сейм призвал власти России признать факт оккупации и незаконной аннексии Латвии и отказаться от политически мотивированного искажения истории. В августе глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич заявил: «Никогда не было такого явления, как советские балтийские республики, балтийские страны были оккупированы Советским Союзом как часть сделки Гитлера со Сталиным».