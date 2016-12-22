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МИД ответил Прибалтике на «абсурдные обвинения» в оккупации
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МИД ответил Прибалтике на «абсурдные обвинения» в оккупации
Политика, 17:31
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МИД ответил Прибалтике на «абсурдные обвинения» в оккупации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения прибалтийских стран в «советской оккупации». Видеозапись брифинга опубликована в Facebook ведомства.

«Мы не приемлем ни утверждения об «оккупации» прибалтийских государств СССР, ни связанные с этим абсурдные, ничего не имеющие под собой правовые и исторические основания, которые составляют суть претензий в адрес России», — сказала Захарова, подчеркнув, что позиция Москвы по данному вопросу не меняется.

Кремль отказался платить компенсации Прибалтике за «советскую оккупацию»
Политика

22 августа министр юстиции Латвии Дзинтарс Разначс и его эстонский коллега Урмас Рейнсалу на встрече в Риге обменялись планами по взысканию с России ущерба, нанесенного «советской оккупацией». Политики представили друг другу план возможных действий, в том числе на уровне ООН.

В Кремле заявили, что Россия не согласна с термином «оккупация» в данном контексте и не видит причин для того, чтобы вести разговор о выплате компенсаций. Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков посоветовал не забывать о вкладе, который во время СССР был внесен в развитие в инфраструктуру, экономику и социальную сферу стран Прибалтики.

Теги: МИД , советская оккупация , СССР
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