Латвия и Эстония решили взыскать с Москвы плату за «советскую оккупацию»

Министр юстиции Латвии Дзинтарс Разначс и его эстонский коллега Урмас Рейнсалу заявили о намерении добиться от России возмещения ущерба за «советскую оккупацию». Сообщение о совместном заявлении двух министров опубликовано на сайте министерства юстиции Эстонии.
Заявление было принято после встречи в Риге представителей двух стран. Министры заявили о необходимости сохранить память о последствиях «советской оккупации».
«Министры юстиции подчеркнули важность сохранения памяти о человеческих потерях, понесенных из-за советской оккупации, и изучения возможностей выдвинуть требование о возмещении ущерба к Российской Федерации как правопреемнице Советского Союза», — говорится в сообщении.
Главы ведомств представили друг другу план возможных действий, в том числе на уровне ООН.
В апреле 2016 года специально созданная комиссия объявила, что примерный ущерб, нанесенный экономике Латвии в ходе «оккупации СССР», составляет €185 млрд. При этом демографические потери Латвии и ущерб окружающей среде оценили еще в несколько десятков миллиардов евро.
Цифры представитель комиссии озвучила на презентации книг «Латвийская промышленность до и после восстановления независимости», «Колониальная политика советской империи и колонизация Латвии в 1940–1990 годах» и «Ущерб, причиненный Советским Союзом Балтии».
В декабре 2015 года министры юстиции Латвии, Литвы и Эстонии подписали декларацию о сотрудничестве, в которой заявили о необходимости объединить усилия в предъявлении требований возмещения ущерба за пребывание бывших прибалтийских республик в составе СССР. Однако тогда министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд заявила, что ее страна не намерена предъявлять России требования компенсации за «советскую оккупацию».
Москва официально отвергает претензии стран Балтии и возражает против самого факта оккупации этих стран СССР. В МИД России неоднократно заявляли, что подобные претензии игнорируют политические, исторические и правовые реалии и, как следствие, лишены оснований. При этом подсчеты ущерба назывались «псевдонаучными и политически ангажированными калькуляциями», которые являются контрпродуктивными.