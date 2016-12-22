Кремль отказался платить компенсации Прибалтике за «советскую оккупацию»

Россия не согласна с термином «оккупация» применительно ко времени, когда страны Прибалтики находились в составе СССР, и не считает нужным вести речь о выплате компенсаций. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Мы не согласны, что может заходить речь о каких-то компенсациях», — сказал Песков. Он также призвал не забывать о вкладе, который во время СССР был внесен в развитие стран Прибалтики. В частности, в инфраструктуру, экономику и социальную сферу.

Ранее главы министерств юстиции Эстонии и Латвии заявили о намерении добиться от России возмещения ущерба за «советскую оккупацию». Стороны представили друг другу план возможных действий, в том числе на уровне ООН.

В 2016 году специально созданная комиссия оценила ущерб, нанесенный экономике Латвии в ходе «оккупации СССР», в €185 млрд.

В конце 2015 года министры юстиции Латвии, Литвы и Эстонии подписали декларацию, согласно которой они собирались потребовать возмещения ущерба за пребывание в составе Советского Союза. В документе утверждалось, что во времена СССР три государства Балтики использовались в политических и экономических целях «оккупационного режима», в результате чего они понесли демографические и социально-экономические потери. Однако позднее глава МИДа Эстонии Марина Кальюранд заявила, что ее страна не станет требовать компенсаций от России.