Силуанов объяснил отказ от раздачи «вертолетных денег» в условиях кризиса

Российские власти сбросили бы с вертолета деньги для россиян в качестве средств для поддержки в условиях кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции COVID-19, в том случае, если рубль являлся мировой валютой. Такое мнение в интервью газете «Ведомости» выразил министр финансов России Антон Силуанов.

«Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и «с вертолета деньги разбрасывать», потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке», — объяснил министр.

Вместо того, чтобы раздавать деньги всем подряд, следует оказывать помощь бизнесу в сохранении работников, а также гражданам в оплате первоочередных расходов на питание, жилье и кредиты, считает Силуанов.

По словам министра, предприятия малого бизнеса, пострадавшие из-за кризиса, получают шестимесячные отсрочки по налогам и кредитам, по арендным платежам, беспроцентные кредиты на зарплату, а также гранты в размере МРОТ на сотрудника.

«Вы говорите МРОТ — это мало, но для малых предприятий, если брать белые зарплаты, это 70% от фонда оплаты труда, не так уж и мало получается. Да, кто-то платил в конвертах, но это уже на совести этих компаний», — отметил министр.

Силуанов отметил, что задача Минфина заключается в оказании помощи предприятиям после выхода из вынужденных каникул. Именно поэтому, по словам министра, было принято решение о предоставлении после окончания действия налоговых отсрочек рассрочки по этим долгам еще до года. Списание долгов глава Минфина назвал не самым лучшим методом, однако он допустил реструктуризацию долгов, в том числе налоговых.



Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.

В свою очередь, глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что идея раздачи денег населению за счет увеличения эмиссии со стороны ЦБ угрожает разгоном инфляции. Как говорила Набиуллина, «вертолетные деньги» могут привести к повторению ситуации 1990-х годов.