Путин и Лукашенко обсудили парад Победы и ситуацию с коронавирусом

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / Sputnik / AP)

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили меры, предпринимаемые двумя странами в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте белорусского лидера.

Помимо этого они поговорили о подготовке к празднованию 75-летия Победы. Лукашенко рассказал Путину, как в Белоруссии идет подготовка парада.

Кроме того, лидеры обсудили взаимодействие в рамках Союзного государства России и Белоруссии, в частности, кадровые вопросы.

В России парад Победы пройдет в урезанном формате из-за ситуации с коронавирусом, в честь праздника состоится воздушная часть парада. В стране также не пройдет шествие «Бессмертного полка». Путин поручил перенести мероприятия с 9 мая на более позднюю дату.