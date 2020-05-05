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Пандемия коронавируса ,  
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Путин и Лукашенко обсудили парад Победы и ситуацию с коронавирусом

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / Sputnik / AP)

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили меры, предпринимаемые двумя странами в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте белорусского лидера.

Помимо этого они поговорили о подготовке к празднованию 75-летия Победы. Лукашенко рассказал Путину, как в Белоруссии идет подготовка парада.

Кроме того, лидеры обсудили взаимодействие в рамках Союзного государства России и Белоруссии, в частности, кадровые вопросы.

В России парад Победы пройдет в урезанном формате из-за ситуации с коронавирусом, в честь праздника состоится воздушная часть парада. В стране также не пройдет шествие «Бессмертного полка». Путин поручил перенести мероприятия с 9 мая на более позднюю дату.

Лукашенко пригласил глав других государств на парад Победы в Минске
Политика
Александр Лукашенко

В Минобороны отмечали, что в День Победы над 47 городами пролетят около 600 самолетов и вертолетов. В Москве в параде будут участвовать 75 воздушных судов, в том числе звено истребителей пятого поколения Су-57.

Несмотря ситуацию с коронавирусом, парад Победы пройдет в Минске. Лукашенко заявлял, что власти не могут его отменить, так как это мероприятие — «эмоциональная, глубоко идеологическая вещь». Президент Белоруссии также пригласил глав других государств на парад в Минске. Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что из-за проведения этого мероприятия могут быть серьезные негативные последствия.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Владимир Путин, Александр Лукашенко, коронавирус
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