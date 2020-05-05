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Политика ,  
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Лукашенко пригласил глав других государств на парад Победы в Минске

Президент Белоруссии пригласил коллег «хотя бы бывшего Союза». По его мнению, необходимо провести парад именно в Минске, так как он является столицей республики, которая «была стерта с лица земли и первая приняла удар»
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств посетить Минск и принять участие в параде Победы. Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщает агентство БелТА.

«Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего [Советского] Союза, приехать в Минск», — сказал он.

По мнению Лукашенко, было бы правильно собраться именно в Минске, поскольку этот город является столицей республики, которая была «стерта с лица земли», которая «первая приняла удар». «Это самая пострадавшая республика — живой памятник войне», — отметил президент.

Были ли сделаны официальные приглашения со стороны властей Белоруссии главам других стран, Лукашенко не сообщил.

Воздушная часть парада Победы пройдет 9 Мая в 32 городах России
Общество
Фото: Александр Вильф / РИА Нововсти

Два дня назад белорусский лидер заявил, что в Минске не будут отменять военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, так как «тысячи и тысячи людей» хотели бы, чтобы это мероприятие было проведено. «Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь», — сказал он.

Лукашенко отметил, что насильно на парад никого «тащить» не будут, и добавил, что власти поймут, если люди «боятся, берегут здоровье». Глава государства рассказал, что парад в Минске захотели посетить некоторые российские депутаты и сенаторы. «Мы приветствуем это. Пусть приезжают. <...> Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас», — заключил Лукашенко.

Песков сообщил о выборе даты проведения парада Победы с учетом пандемии
Общество
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В отличие от белорусских властей Россия решила отказаться от ежегодно проводимого 9 мая военного парада на Красной площади в Москве из-за распространения коронавирусной инфекции. Президент Владимир Путин в середине апреля поручил перенести парад Победы, однако новую дату пока не назвал. При этом глава государства заверил, что Россия обязательно отметит праздник. В этом году в День Победы 9 Мая в небе над Москвой пройдут только авиационный парад и салют.

В начале апреля два источника, близких к Минобороны, и источник, близкий к администрации президента, рассказали РБК, что в случае отмены парада 9 мая он может быть перенесен на более поздний срок. Собеседники РБК отметили, что при таком сценарии парад может быть проведен либо в сентябре, либо в ноябре. В первом случае речь идет о том, чтобы приурочить парад к окончанию Второй мировой войны (3 сентября). Проведение парада в ноябре рассматривается в качестве варианта отсылки к параду, проведенному на Красной площади 7 ноября 1941 года, в разгар битвы за Москву.

Марш на Красной площади в честь парада 1941 года. Фоторепортаж
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Автор: Михаил Юшков
Теги: Александр Лукашенко, Минск, парад Победы
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