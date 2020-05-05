Лукашенко пригласил глав других государств на парад Победы в Минске

Президент Белоруссии пригласил коллег «хотя бы бывшего Союза». По его мнению, необходимо провести парад именно в Минске, так как он является столицей республики, которая «была стерта с лица земли и первая приняла удар»

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств посетить Минск и принять участие в параде Победы. Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщает агентство БелТА.

«Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего [Советского] Союза, приехать в Минск», — сказал он.

По мнению Лукашенко, было бы правильно собраться именно в Минске, поскольку этот город является столицей республики, которая была «стерта с лица земли», которая «первая приняла удар». «Это самая пострадавшая республика — живой памятник войне», — отметил президент.

Были ли сделаны официальные приглашения со стороны властей Белоруссии главам других стран, Лукашенко не сообщил.