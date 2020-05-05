Лукашенко пригласил глав других государств на парад Победы в Минске

Два дня назад белорусский лидер заявил, что в Минске не будут отменять военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, так как «тысячи и тысячи людей» хотели бы, чтобы это мероприятие было проведено. «Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь», — сказал он.
Лукашенко отметил, что насильно на парад никого «тащить» не будут, и добавил, что власти поймут, если люди «боятся, берегут здоровье». Глава государства рассказал, что парад в Минске захотели посетить некоторые российские депутаты и сенаторы. «Мы приветствуем это. Пусть приезжают. <...> Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас», — заключил Лукашенко.
В отличие от белорусских властей Россия решила отказаться от ежегодно проводимого 9 мая военного парада на Красной площади в Москве из-за распространения коронавирусной инфекции. Президент Владимир Путин в середине апреля поручил перенести парад Победы, однако новую дату пока не назвал. При этом глава государства заверил, что Россия обязательно отметит праздник. В этом году в День Победы 9 Мая в небе над Москвой пройдут только авиационный парад и салют.
В начале апреля два источника, близких к Минобороны, и источник, близкий к администрации президента, рассказали РБК, что в случае отмены парада 9 мая он может быть перенесен на более поздний срок. Собеседники РБК отметили, что при таком сценарии парад может быть проведен либо в сентябре, либо в ноябре. В первом случае речь идет о том, чтобы приурочить парад к окончанию Второй мировой войны (3 сентября). Проведение парада в ноябре рассматривается в качестве варианта отсылки к параду, проведенному на Красной площади 7 ноября 1941 года, в разгар битвы за Москву.