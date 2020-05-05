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ВОЗ выразила обеспокоенность из-за проведения парада Победы в Минске

Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

ВОЗ заявила о серьезных негативных последствиях, которые возможны из-за проведения военного парада 9 мая в Минске, сообщает БелаПАН.

Официальный представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев отметил, что собрание людей, при котором невозможно обеспечить дистанцию между участниками от 1,5 до 2 м, повышает риск передачи вируса и способствует дальнейшему распространению болезни. Он уточнил, что особую тревогу вызывает участие в массовом мероприятии пожилых людей, среди которых высок уровень смертности от коронавируса.

По итогам посещения Белоруссии миссией ВОЗ 7–11 апреля эксперты установили, что распространение COVID-19 в стране вышло на новый уровень и требует немедленного принятия общенациональных ограничительных мер. Властям рекомендовали перенести все массовые мероприятия.

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В Белоруссии, по последним данным Минздрава страны, зафиксировали 17 489 заболевших коронавирусной инфекцией. Умерли 103 пациента.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что не будет отменять парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он сообщил, что это «эмоциональная, глубоко идеологическая вещь», которую власти просто не могут отменить. По словам Лукашенко, «тысячи и тысячи» людей хотят проведения парада.

Президент России Владимир Путин 16 апреля поручил отложить подготовку ко всем торжественным мероприятиям в связи с Днем Победы. Глава государства объяснил, что риски, связанные с эпидемией коронавируса, еще слишком высоки.

Теги: парад 9 мая, ВОЗ, Минск, Белоруссия, коронавирус
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