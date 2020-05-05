ВОЗ выразила обеспокоенность из-за проведения парада Победы в Минске

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

ВОЗ заявила о серьезных негативных последствиях, которые возможны из-за проведения военного парада 9 мая в Минске, сообщает БелаПАН.

Официальный представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев отметил, что собрание людей, при котором невозможно обеспечить дистанцию между участниками от 1,5 до 2 м, повышает риск передачи вируса и способствует дальнейшему распространению болезни. Он уточнил, что особую тревогу вызывает участие в массовом мероприятии пожилых людей, среди которых высок уровень смертности от коронавируса.

По итогам посещения Белоруссии миссией ВОЗ 7–11 апреля эксперты установили, что распространение COVID-19 в стране вышло на новый уровень и требует немедленного принятия общенациональных ограничительных мер. Властям рекомендовали перенести все массовые мероприятия.

В Белоруссии, по последним данным Минздрава страны, зафиксировали 17 489 заболевших коронавирусной инфекцией. Умерли 103 пациента.