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Пандемия коронавируса ,  
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В ЕС заявили о росте уровня домашнего насилия на треть во время карантина

Фото: Marco Di Lauro / Getty Images

В странах Евросоюза вырос уровень домашнего насилия после введения изоляции для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщается в заявлении Европарламента.

В сообщении отмечается, что за неделю после начала карантинных мер, которые предусматривают домашнюю изоляцию, в некоторых странах ЕС количество бытового насилия выросло на треть.

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«Женщины, которые находятся в насильственных отношениях, вынуждено остаются дома и подвергаются насилию в течение более долгого периода. Им сложно воспользоваться телефонами доверия, поскольку преступник всегда рядом», — объяснили тенденцию в Европарламенте.

Председатель комитета по защите прав женщин Эвелин Регнер призвала страны ЕС обеспечить для возможных жертв домашнего насилия способы сообщить о происходящем. Она предложила использовать текстовые сообщения, онлайн-чаты и кодовые слова. Евросоюз, по ее словам, должен поддержать финансово введение таких мер.

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Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны «Большой двадцатки» отказаться от санкций во время пандемии коронавируса, чтобы обеспечить свободный доступ стран к медпрепаратам и продовольствию. Он заявил, что борьба с заболеванием является общим приоритетом и попросил политических лидеров обеспечить государства медицинским оборудованием и необходимыми средствами защиты.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Евросоюз, Европарламент, коронавирус
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