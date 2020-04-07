В ЕС заявили о росте уровня домашнего насилия на треть во время карантина

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В странах Евросоюза вырос уровень домашнего насилия после введения изоляции для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщается в заявлении Европарламента.

В сообщении отмечается, что за неделю после начала карантинных мер, которые предусматривают домашнюю изоляцию, в некоторых странах ЕС количество бытового насилия выросло на треть.

«Женщины, которые находятся в насильственных отношениях, вынуждено остаются дома и подвергаются насилию в течение более долгого периода. Им сложно воспользоваться телефонами доверия, поскольку преступник всегда рядом», — объяснили тенденцию в Европарламенте.

Председатель комитета по защите прав женщин Эвелин Регнер призвала страны ЕС обеспечить для возможных жертв домашнего насилия способы сообщить о происходящем. Она предложила использовать текстовые сообщения, онлайн-чаты и кодовые слова. Евросоюз, по ее словам, должен поддержать финансово введение таких мер.