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Антикризисные меры ,  
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Еврокомиссия попросила страны увеличить взносы в бюджет ЕС до 2% ВВП

На поддержку экономики страны — члены ЕС и органы объединения уже выделили €3,3 трлн, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Olivier Hoslet / Reuters)

Страны — участницы ЕС на ближайшие два-три года должны увеличить свои взносы в бюджет союза с 1,2 до 2% ВВП, заявила на брифинге глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Сообществу необходимо повысить запас прочности, отметила она.

«Наша оценка сейчас такова, что потребуются взносы на уровне около 2% ВВП в течение двух-трех лет вместо 1,2%», — сообщила фон дер Ляйен. Эти деньги понадобятся для помощи экономикам стран после пандемии коронавируса, добавила она.

По словам главы ЕК, все 27 стран — участниц ЕС для помощи своим экономикам уже выделили более €1,8 млрд. «Если суммировать меры, принятые странами ЕС и институтами Евросоюза, мы уже выделили €3,3 трлн на поддержку экономики», — сказала она. К институтам ЕС в данном случае относятся Еврокомиссия, Европейский центробанк и Европейский инвестиционный банк.

Эксперты заявили о недооценке властями масштабов кризиса из-за вируса
Экономика
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Для сравнения, по оценке профессора Высшей школы экономики Олега Вьюгина, в России стоимость объявленных антикризисных мер и других расходов на борьбу с последствиями коронавируса составит от 2 до 3% ВВП. Однако, по его мнению, в российскую экономику нужно «закачивать больше денег» — около 3–4 трлн руб.

Глава Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев, в свою очередь, заявил, что государство «катастрофически недооценивает масштабы кризиса». По его словам, решения переложены на регионы, в которых «во многих случаях нет ни денежных, ни интеллектуальных ресурсов для осмысленной политики».

Сейчас на борьбу с кризисом власти России зарезервировали 1,4 трлн руб., или около 1,25% ВВП. Помимо этого они не намерены сокращать бюджетные расходы в текущем году, несмотря на обвал цен на нефтяном рынке и выпадающие из-за этого доходы бюджета, которые эксперты оценили в 3–4 трлн руб., или до 3,6% ВВП.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Виктория Полякова
Теги: Еврокомиссия, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, коронавирус
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