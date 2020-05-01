Регулятор в ФРГ пригрозил «Северному потоку-2» ограничениями по праву ЕС

«Газпром» настаивал на необходимости сделать исключение для «Северного потока-2» и освободить его от норм европейского регулирования. Федеральное сетевое агентство ФРГ с компанией не согласилось

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Газопровод «Северный поток-2» подпадает под ограничения, связанные с газовой директивой ЕС, поскольку не был завершен до мая 2019 года. Об этом пишет Handelsblatt со ссылкой на Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA).

Агентству предстоит принять решение о том, нужно ли освобождать газопровод от ограничений, которые накладывает газовая директива ЕС. В соответствии с ней ограничения не накладываются на те проекты, которые были построены до мая 2019 года. Созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации «Северного потока-2» компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером и учредителем которой является «Газпром», настаивала на том, что исключение для газопровода должно быть сделано в связи с тем, что его прокладка к указанному сроку уже началась. Заявки с просьбой освободить их из-под действия газовой директивы Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали в агентство в январе.

Окончательное решение по этому поводу еще не вынесено, однако BNetzA уже подготовило предварительный проект решения, из которого следует, что заявку Nord Stream 2 AG оно отклонит, пишет Handelsblatt. По данным издания, агентство уже направило проект документа Nord Stream 2 AG, что подтвердил и пресс-секретарь BNetzA. Он также отметил, что ведомство намерено быстро принять решение по завершении процесса консультаций, намеченного на 8 мая.

В статье Handelsblatt отмечается также, что Nord Stream 2 AG может обжаловать решение BNetzA в Высшем земельном суде Дюссельдорфа, а тот может передать дело в Европейский суд.