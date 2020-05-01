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Экономика ,  
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Регулятор в ФРГ пригрозил «Северному потоку-2» ограничениями по праву ЕС

«Газпром» настаивал на необходимости сделать исключение для «Северного потока-2» и освободить его от норм европейского регулирования. Федеральное сетевое агентство ФРГ с компанией не согласилось
Газпром GAZP ₽190 -2% Купить
Фото: Soeren Stache / dpa-Zentralbild / ZB / ТАСС
Фото: Soeren Stache / dpa-Zentralbild / ZB / ТАСС

Газопровод «Северный поток-2» подпадает под ограничения, связанные с газовой директивой ЕС, поскольку не был завершен до мая 2019 года. Об этом пишет Handelsblatt со ссылкой на Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA).

Агентству предстоит принять решение о том, нужно ли освобождать газопровод от ограничений, которые накладывает газовая директива ЕС. В соответствии с ней ограничения не накладываются на те проекты, которые были построены до мая 2019 года. Созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации «Северного потока-2» компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером и учредителем которой является «Газпром», настаивала на том, что исключение для газопровода должно быть сделано в связи с тем, что его прокладка к указанному сроку уже началась. Заявки с просьбой освободить их из-под действия газовой директивы Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали в агентство в январе.

«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Экономика
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Окончательное решение по этому поводу еще не вынесено, однако BNetzA уже подготовило предварительный проект решения, из которого следует, что заявку Nord Stream 2 AG оно отклонит, пишет Handelsblatt. По данным издания, агентство уже направило проект документа Nord Stream 2 AG, что подтвердил и пресс-секретарь BNetzA. Он также отметил, что ведомство намерено быстро принять решение по завершении процесса консультаций, намеченного на 8 мая.

В статье Handelsblatt отмечается также, что Nord Stream 2 AG может обжаловать решение BNetzA в Высшем земельном суде Дюссельдорфа, а тот может передать дело в Европейский суд.

Как выглядят остановившие укладку «Северного потока-2» суда. Фотогалерея
Фотогалерея 

В соответствии с поправками в газовую директиву ЕС 2009 года все правила европейского законодательства (разделение поставщика газа и транспортной компании, доступ третьих сторон к мощностям газопровода, недискриминационные тарифы и транспарентность) должны применяться не только к сухопутным, но и к морским газопроводам из третьих стран. Это означает, что «Газпром» сможет использовать «Северный поток-2» после завершения строительства только на 50%. Оставшиеся мощности должны быть предоставлены третьим поставщикам. Чтобы решить этот вопрос, для морского газопровода придется создавать специального газотранспортного оператора, не зависимого от поставщика.

РБК направил запрос представителю Газпрома.

В конце 2019 года из-за санкций США подрядчик «Газпрома» — швейцарская компания Allseas — приостановила работы и отвела все свои суда, строившие «Северный поток-2». В «Газпроме» в середине февраля 2020 года сообщили, что газопровод будут запущен в конце года. О том, что «Северный поток–2» уже заработает к этому времени или в начале следующего года, заявил и президент Владимир Путин.

Авторы: Георгий Тадтаев, Евгений Калюков
При участии: Людмила Подобедова
Теги: «Северный поток-2», Газпром
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