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Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ

В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря оператора Йенса Мюллера.

«Мы не согласны с этим выводом. Мы будем ждать официального решения и, конечно, оценивать его и наши дальнейшие действия для защиты наших прав», — сказал Мюллер.

Регулятор в ФРГ пригрозил «Северному потоку-2» ограничениями по праву ЕС
Экономика
Фото: Soeren Stache / dpa-Zentralbild / ZB / ТАСС

Ранее немецкая газета Handelsblat сообщила, что BNetzA подготовило предварительный проект решения, в соответствии с которым заявка Nord Stream 2 AG об освобождении от правил Газовой директивы будет отклонена.

По правилам директивы на проекты газопроводов, которые не завершены до мая 2019 года, накладываются ограничения. В случае с «Северным потоком-2» они означают, что после завершения строительства трубы «Газпром» сможет использовать только 50% мощностей газопровода. Остальные мощности нужно будет передать в управление специальному газотранспортному оператору, не зависимому от поставщика.

Окончательное решение по этому вопросу в Германии примут после консультаций, которые запланированы на 8 мая.

«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Экономика
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

В январе Nord Stream 2 AG обратилась в BNetzA с просьбой вывести газопровод из-под действия директивы. Оператор «Северного потока-2» настаивал на исключении, поскольку прокладка трубы уже началась, сам проект положительно влияет на энергобезопасность стран ЕС.

Газопровод «Северный поток-2» состоит из двух ниток общей протяженностью 1224 км, проходящих по дну Балтийского моря. Он будет снабжать российским газом Германию и другие страны Европы. Его строительство должно было завершиться к концу 2019 года, но затянулось из-за санкций США. В феврале в «Газпроме» сообщили, что газопровод запустят к концу 2020 года.

Теги: Германия, регулятор, «Северный поток-2»
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