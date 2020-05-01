Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ

В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря оператора Йенса Мюллера.

«Мы не согласны с этим выводом. Мы будем ждать официального решения и, конечно, оценивать его и наши дальнейшие действия для защиты наших прав», — сказал Мюллер.

Ранее немецкая газета Handelsblat сообщила, что BNetzA подготовило предварительный проект решения, в соответствии с которым заявка Nord Stream 2 AG об освобождении от правил Газовой директивы будет отклонена.

По правилам директивы на проекты газопроводов, которые не завершены до мая 2019 года, накладываются ограничения. В случае с «Северным потоком-2» они означают, что после завершения строительства трубы «Газпром» сможет использовать только 50% мощностей газопровода. Остальные мощности нужно будет передать в управление специальному газотранспортному оператору, не зависимому от поставщика.