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Попова попросила «потерпеть еще две недели» режим самоизоляции

Анна Попова
Анна Попова (Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости)

Праздники очень важны с точки зрения борьбы с эпидемией коронавируса, поэтому россиянам надо потерпеть режим самоизоляции и неукоснительно его соблюдать в ближайшие дни. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда».

«Понимаю, усталость накопилась. Но лучше потерпеть еще две недели — и стабилизация должна наступить, безусловно», — сказала она.

Попова отметила, что власти будут принимать решение о снятии ограничительных мер по коронавирусу в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах страны. При этом она подчеркнула, что отказ от карантинных мер будет поэтапным.

Попова допустила послабление ограничений с прогулок по два-три человека
Общество
Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

Ранее Попова не исключила введение более жестких ограничений после окончания майских праздников. «Средняя инкубация — четыре-шесть-восемь дней. Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать [ограничительные меры]», — сказала глава Роспотребнадзора.

Попова пригрозила усилением ограничений из-за несоблюдения самоизоляции
Общество
Анна Попова

По ее мнению, первые послабления начнутся с разрешения прогулок: гражданам позволят заниматься на улице спортом, физкультурой, гулять по два-три человека.

В конце апреля Попова допустила, что после 12 мая режим всеобщей самоизоляции можно будет снять, если во время праздников россияне будут его соблюдать и не приведут своими действиями к новой вспышке заболеваемости.

По словам главного санитарного врача, с начала эпидемии в стране уже прошло два полных инкубационных двухнедельных срока. Чтобы закрепить результат борьбы с COVID-19 и понять перспективы распространения вируса, нужно дождаться окончания третьего инкубационного периода.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Анна Попова, коронавирус, карантин
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