Попова попросила «потерпеть еще две недели» режим самоизоляции

Анна Попова (Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости)

Праздники очень важны с точки зрения борьбы с эпидемией коронавируса, поэтому россиянам надо потерпеть режим самоизоляции и неукоснительно его соблюдать в ближайшие дни. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда».

«Понимаю, усталость накопилась. Но лучше потерпеть еще две недели — и стабилизация должна наступить, безусловно», — сказала она.

Попова отметила, что власти будут принимать решение о снятии ограничительных мер по коронавирусу в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах страны. При этом она подчеркнула, что отказ от карантинных мер будет поэтапным.

Ранее Попова не исключила введение более жестких ограничений после окончания майских праздников. «Средняя инкубация — четыре-шесть-восемь дней. Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать [ограничительные меры]», — сказала глава Роспотребнадзора.