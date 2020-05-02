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Пандемия коронавируса ,  
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В Минске объяснили отказ Лукашенко сдавать тест на коронавирус

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко нет необходимости сдавать анализы на коронавирусную инфекцию, потому что он хорошо себя чувствует. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

«Абсолютно точно знаю, что президент до сих пор не делал тест на коронавирус. В этом нет никакой необходимости», — сказала Эйсмонт.

По ее словам, Лукашенко живет «фактически в деревне», ведет здоровый образ жизни и за многие годы не менял своих привычек.

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Политика
Александр Лукашенко

«У него крепкий иммунитет, он себя хорошо чувствует. Именно в этой связи необходимости делать тест на сегодняшний день нет», — пояснила Эйсмонт.

Лукашенко неоднократно критиковал власти других стран за излишне жесткие меры, принимаемые для борьбы с пандемией коронавируса. В марте он назвал ситуацию с инфекцией «психозом». Позже он заявлял, что Белоруссия должна не обсуждать карантинные меры, а заниматься экономикой страны.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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По мнению белорусского лидера, меры, которые принимают страны для борьбы с COVID-19, могут навредить Евразийскому экономическому союзу, так как разрушают промышленность, ее производственные и кооперационные связи.

По данным университета Джона Хопкинса, к вечеру 2 мая в Белоруссии зафиксировано 15,8 тыс. заболевших COVID-19. 97 человек умерли.

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Источник: JHU
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Теги: коронавирус, Александр Лукашенко, Белоруссия
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