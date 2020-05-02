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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты оценили влияние очередей в метро в Москве на рост случаев вируса

Фото: my_mosc / VK
Фото: my_mosc / VK

Очереди в метро в Москве, которые образовались в первый день после ввода цифровых пропусков 15 апреля, и рост заболеваемости COVID-19 могут быть связаны, однако в первую очередь прирост подтвержденных случаев вызван расширением тестирования, сообщил в беседе с РБК доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

Он отметил, что тестирование начали частные организации, что привело к лучшему выявлению заразившихся, после которого число новых случаев «подскочило». «Это, скорее всего, главный фактор, что в последние три дня сильно повышалось число зараженных людей», — сказал Альтштейн.

Ранее предположение о том, что прирост заболеваемости коронавирусом в Москве может быть вызван очередями, высказал в беседе с «Интерфаксом» академик РАН, пульмонолог Александр Чучалин. При этом Чучалин отметил, что «катастрофы никакой нет». По его словам, во второй половине мая или в конце месяца число заразившихся коронавирусом должно пойти на убыль.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Альтштейн указал, что причина роста случаев коронавируса в Москве может стать понятной в ближайшие дни. «Если это все-таки будет так нарастать день за днем, тогда причина, конечно, не в присоединившихся компаниях. А если сейчас стабилизируется, пойдет вниз — то действительно, фактором является изменение подхода к тестированию», — указал он. «А что касается заявления о том, что к середине мая есть шансы на снижение, — я это поддерживаю», — заключил профессор.

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов согласился, что очереди в метро сыграли свою роль, однако прирост новых случаев, по его мнению, зависит от того, насколько строго россияне соблюдают режим самоизоляции.

По его словам, в начале распространения эпидемии «была самоизоляция, было относительно ответственное отношение граждан к ситуации». Стабилизация прироста новых случаев стала последствием соблюдения режима, считает Чепурнов. «Как только сами люди отпустили «вожжи», устав от ситуации и от экономических проблем, люди вышли на улицы — и вот результат. Я бы скорее к этому относил», — сказал вирусолог.

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За прошедшие сутки в Москве, согласно данным оперативного штаба, выявили 5,3 тыс. случаев коронавируса, общее число зараженных в городе выросло до 62,6 тыс. За сутки до этого в Москве было 3,5 тыс. новых случаев заражения, а 30 апреля оперативный штаб сообщал о 3 тыс. новых пациентов с коронавирусом.

15 апреля, в первый день режима цифровых пропусков, на очереди в московском метро пожаловались пассажиры. Пользователи соцсетей сообщали, что перед входами в метро образовались длинные очереди и пассажиры не соблюдают предписанную дистанцию в полтора-два метра. Это может привести к еще большему росту заболеваемости коронавирусом, жаловались пользователи. К утру 16 апреля в Московском метрополитене очередей не было, сообщил столичный департамент.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Москва, новости РБК
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