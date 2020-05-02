Эксперты оценили влияние очередей в метро в Москве на рост случаев вируса

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Очереди в метро в Москве, которые образовались в первый день после ввода цифровых пропусков 15 апреля, и рост заболеваемости COVID-19 могут быть связаны, однако в первую очередь прирост подтвержденных случаев вызван расширением тестирования, сообщил в беседе с РБК доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

Он отметил, что тестирование начали частные организации, что привело к лучшему выявлению заразившихся, после которого число новых случаев «подскочило». «Это, скорее всего, главный фактор, что в последние три дня сильно повышалось число зараженных людей», — сказал Альтштейн.

Ранее предположение о том, что прирост заболеваемости коронавирусом в Москве может быть вызван очередями, высказал в беседе с «Интерфаксом» академик РАН, пульмонолог Александр Чучалин. При этом Чучалин отметил, что «катастрофы никакой нет». По его словам, во второй половине мая или в конце месяца число заразившихся коронавирусом должно пойти на убыль.

Альтштейн указал, что причина роста случаев коронавируса в Москве может стать понятной в ближайшие дни. «Если это все-таки будет так нарастать день за днем, тогда причина, конечно, не в присоединившихся компаниях. А если сейчас стабилизируется, пойдет вниз — то действительно, фактором является изменение подхода к тестированию», — указал он. «А что касается заявления о том, что к середине мая есть шансы на снижение, — я это поддерживаю», — заключил профессор.