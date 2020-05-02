Власти объяснили рост случаев COVID-19 в Москве

Число заразившихся в Москве растет, так как результаты анализов обрабатываются в несколько раз быстрее, чем раньше, сообщил оперативный штаб. До этого проведением исследований занимался один специальный центр, а сейчас их уже 14

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Рост случаев заражения COVID-19 в Москве связан с увеличением количества референс-центров, подтверждающих положительные результаты на коронавирус. Об этом говорится в заявлении московского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В штабе отметили, что раньше подтвержденные данные направлялись для проверки в один референс-центр, что замедляло скорость обработки анализов. На сегодняшний день в Москве функционируют 14 таких центров.

«Скорость подтверждения положительных результатов увеличилась в несколько раз, чем и обосновано увеличение роста числа заболевших», — говорится в сообщении.

По данным штаба, всего за сутки проводится более 40 тыс. анализов. Однако, несмотря на рост количества зараженных, в день по-прежнему госпитализируют порядка 1,7 тыс. пациентов. Отмечается, что на прошлой неделе в Москве начали проводить экспресс-тесты на иммуноглобулин с целью выявления в организме антител к вирусу. С 25 апреля провели более 175 тыс. экспресс-тестов, в том числе и у пациентов поликлиник и больниц столицы, в частности некоронавирусных стационаров.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, реальное количество заболевших COVID-19 в столице составляет около 2% от общего количества жителей столицы.

За последние сутки в России выявили 9623 новых случая заражения коронавирусом. В общей сложности количество заболевших в стране превысило 124 тыс. человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия вышла на седьмое место в мире по числу больных коронавирусом. Она следует за Германией (164 тыс. человек), Францией (167 тыс.) и Великобританией (178,6 тыс.). В тройку же стран, где выявили больше всего заразившихся, входят Италия (207 тыс.), Испания (213 тыс.) и США (1,1 млн заразившихся).