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Пандемия коронавируса ,  
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В Северной Осетиии сожгли сотовую вышку из-за коронавируса

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Жители Северной Осетии, которые не верят в существование COVID-19, сожгли антенну сотовой связи рядом с селением Ногир. Об этом на пресс-конференции сообщил глава региона Вячеслав Битаров, передает ТАСС.

По словам Битарова, по всему миру есть «определенная часть населения», которая считает, что никакого коронавируса и опасности в связи с ним нет. «Некоторые заходят и дальше, в том числе и наши граждане, и считают, что это организовано какими-то мировыми силами, которые заинтересованы в том, чтобы людей загнать, как мне говорили некоторые участники митинга, в резервации, по домам, поставить потом антенны 5G, облучить, чтоб они потеряли сознание, потом будут чипировать», — сказал Битаров. Он пояснил, что жителей республики с таким мнением он встретил на митинге во Владикавказе, который прошел 20 апреля.

Битаров сообщил, что такие люди «идут и дальше» и недавно сожгли антенну МТС рядом с селением Ногир, в результате чего жители населенного пункта остались без связи. «Каждый день идут звонки в мою приемную, чтобы связь наладили», — отметил Битаров. Когда именно жители сожгли антенну, глава региона не уточнил.

Кремль предупредил о негативных последствиях митинга во Владикавказе
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Фото: Ольга Смольская / ТАСС

20 апреля во Владикавказе перед зданием правительства прошел несанкционированный митинг, в котором приняли участие около 2 тыс. человек. Протестующие требовали отмены режима самоизоляции, а также отставк Битарова.

Глава региона вышел к участникам митинга и заявил, что от распространения болезни может помочь только один способ — оставаться дома. «Если мне кто-то докажет, что коронавируса нет, я все опять открою», — сказал он.

В ходе митинга во Владикавказе пострадали 13 росгвардейцев и сотрудников МВД, сообщили в Следственном управлении СК России по Северной Осетии. По факту телесных повреждений следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти, исполняющему обязанности по охране общественного порядка) и ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей).

Акция протеста из-за режима самоизоляции во Владикавказе. Фоторепортаж
Фотогалерея 

По данным федерального оперативного штаба, в Северной Осетии зафиксировали 921 случай заражения COVID-19, четыре человека умерли.

Теги: коронавирус
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