В Северной Осетиии сожгли сотовую вышку из-за коронавируса

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Жители Северной Осетии, которые не верят в существование COVID-19, сожгли антенну сотовой связи рядом с селением Ногир. Об этом на пресс-конференции сообщил глава региона Вячеслав Битаров, передает ТАСС.

По словам Битарова, по всему миру есть «определенная часть населения», которая считает, что никакого коронавируса и опасности в связи с ним нет. «Некоторые заходят и дальше, в том числе и наши граждане, и считают, что это организовано какими-то мировыми силами, которые заинтересованы в том, чтобы людей загнать, как мне говорили некоторые участники митинга, в резервации, по домам, поставить потом антенны 5G, облучить, чтоб они потеряли сознание, потом будут чипировать», — сказал Битаров. Он пояснил, что жителей республики с таким мнением он встретил на митинге во Владикавказе, который прошел 20 апреля.

Битаров сообщил, что такие люди «идут и дальше» и недавно сожгли антенну МТС рядом с селением Ногир, в результате чего жители населенного пункта остались без связи. «Каждый день идут звонки в мою приемную, чтобы связь наладили», — отметил Битаров. Когда именно жители сожгли антенну, глава региона не уточнил.

20 апреля во Владикавказе перед зданием правительства прошел несанкционированный митинг, в котором приняли участие около 2 тыс. человек. Протестующие требовали отмены режима самоизоляции, а также отставк Битарова.