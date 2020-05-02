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Пандемия коронавируса ,  
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В Испании разрешили прогулки и занятия спортом на улице

Фото: Sandra Montanez / Getty Images
Фото: Sandra Montanez / Getty Images

В Испании с 2 мая ослабили карантинные меры против коронавируса, жителям разрешили выходить на прогулки и заниматься спортом на свежем воздухе. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Минздрав Испании установил точное время для разных возрастных групп, во время которого с 2 мая можно гулять и заниматься «непрофессиональной физической активностью» на открытом воздухе. Разрешенный промежуток для граждан от 14 до 70 лет составляет часы с 06:00 до 10:00 и с 20:00 до 23:00. Люди старше 70 лет или с особыми потребностями могут гулять только с 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 20:00. Несовершеннолетним разрешено выходить на прогулку с 12:00 до 19:00.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Раздельное время специально введено, чтобы пожилые люди не пересекались с более молодыми. Минздрав уточнил, что такие ограничения предназначены только для муниципалитетов с населением более 5 тыс. человек. В остальных населенных пунктах уличные прогулки и занятия спортом допустимы с 6:00 до 11:00.

В исключительных случаях испанцы могут нарушить временные рамки, если на это есть медицинские причины.

Ослабление карантина не касается заболевших коронавирусной инфекцией и находящихся в изоляции из-за контактов с заболевшими или подозрениями на COVID-19.

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В Испании наравне с Италией была зафиксирована одна из крупнейших вспышек заболевания среди европейских стран. Власти страны ограничили передвижение граждан с 15 марта для профилактики распространения коронавируса. Жителям запретили выходить из дома без неотложных причин вроде похода в аптеку или за продуктами.

15 апреля в Испании зафиксировали спад числа заболевших и новых смертей среди зараженных. По последним правительственным данным, всего в Испании выявили 215 216 заболевших COVID-19. Статистика Университета Джонса Хопкинса показывает, что Испания остается на втором месте в мире по числу заболевших после США.

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Источник: JHU
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Теги: коронавирус, Испания, карантин
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