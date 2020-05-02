В Испании разрешили прогулки и занятия спортом на улице

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В Испании с 2 мая ослабили карантинные меры против коронавируса, жителям разрешили выходить на прогулки и заниматься спортом на свежем воздухе. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Минздрав Испании установил точное время для разных возрастных групп, во время которого с 2 мая можно гулять и заниматься «непрофессиональной физической активностью» на открытом воздухе. Разрешенный промежуток для граждан от 14 до 70 лет составляет часы с 06:00 до 10:00 и с 20:00 до 23:00. Люди старше 70 лет или с особыми потребностями могут гулять только с 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 20:00. Несовершеннолетним разрешено выходить на прогулку с 12:00 до 19:00.

Раздельное время специально введено, чтобы пожилые люди не пересекались с более молодыми. Минздрав уточнил, что такие ограничения предназначены только для муниципалитетов с населением более 5 тыс. человек. В остальных населенных пунктах уличные прогулки и занятия спортом допустимы с 6:00 до 11:00.

В исключительных случаях испанцы могут нарушить временные рамки, если на это есть медицинские причины.