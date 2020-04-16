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Вирусологи оценили выводы врачей Испании о связи синяков с COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Возникновение синяков на ногах при коронавирусной инфекции не исключено, но для утверждения, что это особенный признак COVID-19, требуются дополнительные исследования. Об этом РБК сообщила врач-инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

По словам Кожевниковой, врачи пытаются найти характерные признаки коронавируса, чтобы лечить его на самых ранних стадиях. «Но здесь нужно проанализировать, насколько тяжелыми были эти больные, потому что, если у человека легочная недостаточность, нехватка кислорода, есть такой симптом, называется цианоз — губы синеют, нарушается снабжение кислорода, и в первую очередь [влияет] на эти вот мелкие сосуды. То есть, это может быть связано именно с проявлением недостатка кислорода», — сказала она.

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Кроме того, похожая мелкая сыпь может возникать при вирусных и бактериальных инфекциях, добавила Кожевникова.

Высыпания и синяки на ступнях не являются основным признаком наличия COVID-19, эти симптомы могут быть и при других болезнях, отметил в разговоре с РБК инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

«Сейчас известно, что у COVID-19 очень много разных масок. Это очень многообразное заболевание», — сказал он. Малышев напомнил, что раньше среди начальных симптомов коронавируса указывалась только сильная боль в горле и температура. Потом говорили, что у COVID-19 много общего с респираторными инфекциями, затем стали отмечаться и другие симптомы, добавил он. «Этих симптомов еще будет добавляться и добавляться», — сказал Малышев.

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Ранее британская газета Daily Mail со ссылкой на испанских и итальянских врачей сообщила, что возникновение синяков на стопах и на пальцах ног может указывать на поражение коронавирусом. По данным издания, в Испании, Франции и Италии такие поражения кожи наблюдались у некоторых заболевших COVID-19.

Газета цитировала заявление Генерального совета официальных коллегий ортопедов Испании, в котором описывались пурпурные поражения у пациентов, вызванные воспалением маленьких кровеносных сосудов. В документе говорилось, что такие симптомы все чаще выявляются у пациентов с коронавирусом, особенно у детей и подростков.

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Источник: JHU
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Теги: коронавирус, врачи, симптомы, новости РБК
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