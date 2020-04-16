Вирусологи оценили выводы врачей Испании о связи синяков с COVID-19

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Возникновение синяков на ногах при коронавирусной инфекции не исключено, но для утверждения, что это особенный признак COVID-19, требуются дополнительные исследования. Об этом РБК сообщила врач-инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

По словам Кожевниковой, врачи пытаются найти характерные признаки коронавируса, чтобы лечить его на самых ранних стадиях. «Но здесь нужно проанализировать, насколько тяжелыми были эти больные, потому что, если у человека легочная недостаточность, нехватка кислорода, есть такой симптом, называется цианоз — губы синеют, нарушается снабжение кислорода, и в первую очередь [влияет] на эти вот мелкие сосуды. То есть, это может быть связано именно с проявлением недостатка кислорода», — сказала она.

Кроме того, похожая мелкая сыпь может возникать при вирусных и бактериальных инфекциях, добавила Кожевникова.

Высыпания и синяки на ступнях не являются основным признаком наличия COVID-19, эти симптомы могут быть и при других болезнях, отметил в разговоре с РБК инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.