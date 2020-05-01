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В довузовских заведениях Минобороны COVID-19 заболели 209 воспитанников

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

У 209 воспитанников довузовских военных учебных заведений подтвердилась коронавирусная инфекция. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Положительные анализы были получены после первого тестирования среди обучающихся четырех учебных заведений. В министерстве отметили, что в остальных 27 училищах, где учатся более 14,5 тыс. человек, случаев заболевания не было.

30 апреля в довузовских заведениях Минобороны России учебный год завершен, воспитанники отправлены на каникулы.

Минобороны назвало число зараженных COVID-19 в военных вузах
Общество

В ходе сплошного тестирования к 1 мая в вооруженных силах COVID-19 подтвердился у 1099 военнослужащих. 631 человек проходит лечение в гражданских и военных госпиталях, остальные изолированы дома или выздоровели. У подавляющего числа военных болезнь протекает без симптомов.

В военных вузах обнаружили 1174 курсантов и сотрудников с коронавирусом. Ни у кого из них нет симптомов заболевания.

30 апреля в вооруженных силах было 1068 заболевших, днем ранее их число было на 24 человека меньше.

Минобороны назвало дату начала работы призывных комиссий
Общество
Фото: Александр Мельников / РИА Новости

28 апреля министр обороны Сергей Шойгу поручил обезопасить дембелей от коронавируса. Увольняющихся со службы солдатов-срочников до вокзалов и аэропортов доставят на военном транспорте, прошедшем специальную обработку. Минобороны поможет солдатам купить билеты, антисептики и средства защиты от болезни.

Из-за эпидемии коронавируса в России сдвинули сроки весеннего призыва на воинскую службу. Работа призывных комиссий начнется с 6 мая, а отправка срочников к местам несения службы будет производится после 20 мая.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Мионобороны, эпидемия
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