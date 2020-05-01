В довузовских заведениях Минобороны COVID-19 заболели 209 воспитанников
У 209 воспитанников довузовских военных учебных заведений подтвердилась коронавирусная инфекция. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Положительные анализы были получены после первого тестирования среди обучающихся четырех учебных заведений. В министерстве отметили, что в остальных 27 училищах, где учатся более 14,5 тыс. человек, случаев заболевания не было.
30 апреля в довузовских заведениях Минобороны России учебный год завершен, воспитанники отправлены на каникулы.
В ходе сплошного тестирования к 1 мая в вооруженных силах COVID-19 подтвердился у 1099 военнослужащих. 631 человек проходит лечение в гражданских и военных госпиталях, остальные изолированы дома или выздоровели. У подавляющего числа военных болезнь протекает без симптомов.