В довузовских заведениях Минобороны COVID-19 заболели 209 воспитанников

В военных вузах обнаружили 1174 курсантов и сотрудников с коронавирусом. Ни у кого из них нет симптомов заболевания.

30 апреля в вооруженных силах было 1068 заболевших, днем ранее их число было на 24 человека меньше.

28 апреля министр обороны Сергей Шойгу поручил обезопасить дембелей от коронавируса. Увольняющихся со службы солдатов-срочников до вокзалов и аэропортов доставят на военном транспорте, прошедшем специальную обработку. Минобороны поможет солдатам купить билеты, антисептики и средства защиты от болезни.

Из-за эпидемии коронавируса в России сдвинули сроки весеннего призыва на воинскую службу. Работа призывных комиссий начнется с 6 мая, а отправка срочников к местам несения службы будет производится после 20 мая.