Минобороны назвало дату начала работы призывных комиссий

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Комиссии по весеннему призыву на срочную военную службу в России из-за эпидемии коронавируса начнут работать с 6 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.

Отправка новобранцев на военную службу начнется после 20 мая. Как заявили в Минобороны, комиссариаты усилили противоэпидемиологический режим: все сотрудники обеспечены масками и антисептиками. Изучение призывников идет в удаленном формате через интернет.

После отправки призывников к месту несения службы будут сопровождать офицеры, обеспеченные средствами индивидуальной защиты и медикаментами. При этом каждый новобранец перед отправкой будет протестирован на COVID-19. Тест системы уже поступили в призывные комиссии.