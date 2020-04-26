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Минобороны назвало дату начала работы призывных комиссий

Фото: Александр Мельников / РИА Новости
Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Комиссии по весеннему призыву на срочную военную службу в России из-за эпидемии коронавируса начнут работать с 6 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.

Центр Минобороны для больных коронавирусом в Одинцово. Фоторепортаж
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Отправка новобранцев на военную службу начнется после 20 мая. Как заявили в Минобороны, комиссариаты усилили противоэпидемиологический режим: все сотрудники обеспечены масками и антисептиками. Изучение призывников идет в удаленном формате через интернет.

Выпускников школ не будут призывать в армию весной
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Фото: City News Moskva / Global Look Press

После отправки призывников к месту несения службы будут сопровождать офицеры, обеспеченные средствами индивидуальной защиты и медикаментами. При этом каждый новобранец перед отправкой будет протестирован на COVID-19. Тест системы уже поступили в призывные комиссии.

Ранее в военном министерстве уже сообщали, что весенний призыв в армию начнется не ранее 20 мая. 30 марта президент Владимир Путин подписал о указ о начале весенней призывной кампании с 1 апреля. На срочную службу планируется отправить 135 тыс. человек - это на 3 тыс. больше, чем в 2019 году.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В начале апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов заявил, что выпускники школ в этом году освобождаются от призыва. Такое решение было принято, чтобы ученики могли спокойно сдать перенесенные на середину лета из-за коронавируса Единые госэкзамены и поступить в вузы.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: призыв, армия, Минобороны, коронавирус
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