Минобороны назвало число зараженных COVID-19 в военных вузах

Более 1,1 тыс. российских курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях заразились коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны.

Из них 413 человек проходят лечение в в госпиталях Минобороны, 600 находятся в изоляторах по месту службы, а еще 114 изолированы на дому. В медучреждениях гражданского здравоохранения лечение получают 13 заразившихся, два человека уже выздоровели.

Кроме того, коронавирус подтвердили у 1068 военнослужащих в Вооруженных силах России. Большая часть из них — 466 человек — соблюдают режим самоизоляции дома, еще 342 — в госпиталях военного ведомства. За период распространения эпидемии от коронавируса вылечились 109 военнослужащих.

Накануне Минобороны сообщило о 72 вылечившихся от коронавируса военнослужащих. Всего среди военных по состоянию на 29 апреля заболевание было подтверждено у 1044 человек.