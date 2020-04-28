Пандемия коронавируса , 28 апр, 14:05
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Шойгу поручил защитить увольняющихся срочников от заражения COVID-19
Сергей Шойгу
Министр обороны Сергей Шойгу поручил организовать увольнение военнослужащих срочной службы весеннего призыва с соблюдением мер безопасности против коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Минобороны.
До железнодорожных вокзалов и аэропортов увольняемых военнослужащих доставит транспорт военного ведомства, прошедший специальную обработку. Минобороны также поможет им приобрести проездные билеты до мест постановки на воинский учет и средства индивидуальной защиты с антисептиками.
Работа военных комиссариатов, уточняется в сообщении, организована так, чтобы призывники и военнослужащие, прибывшие для постановки на воинский учет, не пересекались друг с другом.
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