Шойгу поручил защитить увольняющихся срочников от заражения COVID-19

Сергей Шойгу (Фото: Минобороны РФ / Global Look Press)

Министр обороны Сергей Шойгу поручил организовать увольнение военнослужащих срочной службы весеннего призыва с соблюдением мер безопасности против коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

До железнодорожных вокзалов и аэропортов увольняемых военнослужащих доставит транспорт военного ведомства, прошедший специальную обработку. Минобороны также поможет им приобрести проездные билеты до мест постановки на воинский учет и средства индивидуальной защиты с антисептиками.

Работа военных комиссариатов, уточняется в сообщении, организована так, чтобы призывники и военнослужащие, прибывшие для постановки на воинский учет, не пересекались друг с другом.

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