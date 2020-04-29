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Пандемия коронавируса ,  
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Минобороны назвало число вылечившихся от коронавируса военных

За весь период распространения коронавирусной инфекции в Вооруженных силах России от заболевания вылечились 82 человека. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны.

Всего по состоянию на 29 апреля среди военнослужащих подтвердили 1044 случаев заражения COVID-2019, сообщает ведомство. Из них большая часть — 451 человек— изолированы на дому, 332 человека находятся в госпиталях Минобороны России, а еще 253 — в изоляторах по месту службы. В гражданских больницах находятся восемь заразившихся.

Двое из зараженных находятся в тяжелом состоянии, еще 11 — в состоянии средней тяжести, а у остальных заболевание протекает без симптомов.

В военных вузах страны коронавирус подтвердили у 1075 человек, а в довузовских учебных заведениях Минобороны число зараженных сотрудников и курсантов составило 277 человек.

Минобороны сообщило о более 900 заболевших COVID-19 в армии
Общество
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Накануне Минобороны сообщало о 960 военнослужащих с коронавирусной инфекцией. На дому лечились 408 человек, а 327 пациентов находились в военных госпиталях.

Всего в России, по последним данным, зафиксировали более 99,4 тыс. подтвержденных случаев коронавируса, 975 зараженных умерли.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Минобороны, коронавирус
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