Минобороны назвало число вылечившихся от коронавируса военных

За весь период распространения коронавирусной инфекции в Вооруженных силах России от заболевания вылечились 82 человека. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны.

Всего по состоянию на 29 апреля среди военнослужащих подтвердили 1044 случаев заражения COVID-2019, сообщает ведомство. Из них большая часть — 451 человек— изолированы на дому, 332 человека находятся в госпиталях Минобороны России, а еще 253 — в изоляторах по месту службы. В гражданских больницах находятся восемь заразившихся.

Двое из зараженных находятся в тяжелом состоянии, еще 11 — в состоянии средней тяжести, а у остальных заболевание протекает без симптомов.

В военных вузах страны коронавирус подтвердили у 1075 человек, а в довузовских учебных заведениях Минобороны число зараженных сотрудников и курсантов составило 277 человек.