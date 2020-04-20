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Путин анонсировал рост объема производства масок до 7,5 млн штук в день

Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Объем производства медицинских масок в России в ближайшее время будет увеличен до 7,5 млн штук в день, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Мы в начале марта производили внутри страны всего 1,2 млн масок, до конца месяца будем производить уже 3,5 млн в сутки, в ближайшее время — 7,5 млн будем производить», — сказал Путин. По его словам, российская промышленность наращивает производство и других защитных средств — гигиенических масок и защитных костюмов.

В то же время, по его словам, Россия «достаточно активно» сотрудничает и с зарубежными партнерами, в частности с Китаем. Путин отметил, что в феврале Россия направила Китаю 2 млн масок, а теперь по разным каналам из Китая в Россию поступило около 150 млн масок.

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Путин добавил, что производство респираторов в России увеличили в два раза, часть респираторов также завозят из Китая. Производство защитных костюмов планируют к маю увеличить на 94% — до 100 тыс. штук в сутки, из КНР завезли еще 2 млн костюмов. При этом потребность в антисептиках Россия закрывает самостоятельно, без импорта, сказал он.

Кроме того, Россия сотрудничает с США по вопросу поставок датчиков потока воздуха для аппаратов для искусственной вентиляции легких, добавил президент.

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Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в России ежедневно производится более 8 млн медицинских масок, и это больше того количества, которое обещали выпустить к концу апреля.

РБК передавал в середине марта, что кабмин решил привлечь к производству средств индивидуальной защиты студентов, военных и заключенных.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Владимир Путин, маски, производство
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